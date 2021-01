Diputados de la Asamblea Legislativa criticaron que el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) haya utilizado miles de dólares del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (Firempresa) afectadas por la pandemia en comprar publicidad en el oficialista Diario El Salvador (DES).

Firempresa, que consta de $600 millones, fue financiado con emisión de deuda, de la cual el banco utilizó $4,555.20 para contratar publicidad el 22 de octubre de 2020, una semana después de entrar en vigencia el programa.

"Para empezar hay violación expresa de ley... Mira las disposiciones de las ‘colas del presupuesto’ , ahí está la prohibición inclusive con responsabilidades patrimoniales y hasta penales por el incumplimiento", dijo el diputado Rodolfo Parker, jefe de fracción del PDC.

Luego, a consideración del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, Bandesal podría no ser la única institución que utiliza fondos de deuda para financiar el medio gubernamental.

"Creo que no es solamente esa institución, creo que hay más instituciones involucradas. Eso al final va a terminar muy mal, primero este medio de comunicación debemos de entender que de 10 periódicos que llevan a cualquier lugar creo que uno podrán vender pero eso es una forma de fuga de recursos del Estado, es una forma de cómo drenar los recursos del Estado", dijo Ponce.

Además, el presidente del Congreso mencionó que debe ser la Corte de Cuentas de la República la que audite la utilización de los fondos, al tiempo que pidió se revelen los nombres de accionistas.

Dijo también que la pauta publicitaria de las instituciones del Gobierno puede ser una forma de drenar los recursos del Estado. "Ahí tenemos que ver que la Corte de Cuentas haga algo, yo quiero conocer los accionistas de ese periódico, lo que yo debo de entender es que ese periódico es del Estado, no es de privados, entonces la pauta publicitaria en los medios escritos es una forma de drenar los recursos del Estado, pero todo lo que sube, baja, todo se va a descubrir en su momento y no sé cómo va a terminar el tal periódico pagando todos esos recursos que al final no le han servido de nada porque ese periódico no lo leen", dijo Ponce.

El periódico no posee una auditoría de circulación pagada, pero su publicidad dice que es el de mayor circulación.

"La propaganda en ese periódico es ilegal, política y financiada con prácticas corruptas. Podría haber malversación de fondos", dijo al respecto Margarita Escobar, diputada por ARENA

Hasta el cierre de esta nota, Bandesal aún no respondía sobre el uso de los fondos del fideicomiso en compra de publicidad en DES.