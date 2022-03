"Es una noticia que no nos sorprende": diputados opositores lamentan que El Salvador sea el segundo país con más riesgo de impago

Como una "consecuencia" por las acciones y decisiones tomadas por el Gobierno en materia de políticas públicas consideran diputados de la oposición la corrección a la baja el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), que ubicó a El Salvador por primera vez arriba de Argentina.

El Riesgo País de El Salvador llegó el pasado 9 de marzo al 18.79 con lo que se superó a Argentina por 0.05 puntos, convirtiéndose así como el segundo país de mayor riesgo de impago de Latinoamérica, solo abajo de Venezuela.

El indicador EMBI es elaborado por la financiera JP Morgan desde 1990 y permite a los inversionistas extranjeros saber cuánta certeza tiene un país de honrar sus obligaciones de deuda.

La subida del índice, según legisladores, puede dejar a El Salvador vulnerable en caso de entrar en una nueva recesión global dado que existirán pocas oportunidades de buscar financiamiento en los mercados de bonos tradicionales en un corto plazo.

"Todos los factores que han incrementado el riesgo del país, son cosas que se pueden cambiar. Algunos de los factores que las calificadoras de riegos han tomado en cuenta son la concentración de poder, lo que sucedió el 1 de mayo, el tema del endeudamiento exagerado que hemos tenido, ninguna visión acerca del reordenamiento de la situación fiscal que tiene el país", explicó el legislador Johnny Wrigth Sol, de Nuestro Tiempo.

Wrigth Sol también lamentó que ante la posición que hoy en día tiene El Salvador, el Ejecutivo ha tomado poca acción, aún con la declaración del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien manifestó que existe "cero" posibilidad que el país entre en impago de deuda.

"Ante este riesgo hemos visto poca acción de parte del gobierno, al contrario un aumento en la agresividad con Estados Unidos y cosas que van complicando la posibilidad de acceder a créditos para refinanciar, para ordenar las finanzas del país, entonces ante una posible crisis de la economía global que ya se ve con el incremento de los precios de energía, podríamos entrar en una nueva recesión global; el país se encuentra extremadamente vulnerable, tan vulnerable como otros países como es el caso de Venezuela que es un Estado Fallido", dijo.

Por su parte, Claudia Ortiz, diputada por Vamos señaló que el aumento en el indicador EMBI "no sorprende" dado que no hay acciones del Gobierno que hagan prever lo contrario

"Esta noticia lamentablemente no nos sorprende pues no hemos visto ninguna acción por parte del Gobierno para que la reputación de pago del país en el exterior mejore. Más allá de las declaraciones del Ministro de Hacienda (Alejandro Zelaya), que ha dicho que el ‘riesgo de impago es cero’, con lo cual no está resolviendo el problema. El riesgo que el país no pague sus deudas sigue aumentando. En este caso le pasamos a Argentina. Solo Venezuela tiene más riesgo ",aseguró Ortiz.

Para la legisladora, el indicador es solo una muestra de que "las cosas en el país no están bien".

"Es evidente que no todo está bien, el país tiene un problema grave de deuda y que no se está reconociendo. Esto perjudica al país porque cuando el gobierno quiera endeudarse para cosas importantes que la gente necesita tendrá que pagar más de intereses, si es que aún alguien afuera quiere prestarnos", dijo.