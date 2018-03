"Es una oportunidad para ARENA, victoria será cuando ganemos en 2019"

Milagro Navas lo logró por undécima vez, Antiguo Cuscatlán seguirá siendo liderado por ella. Esta arenera es alcaldesa de este municipio de La Libertad desde 1988. Ahora tras un nuevo gane comparte su análisis sobre esta contienda que le dejó un mal sabor de boca en lo personal, pero que para su partido abre un panorama alentador. Navas desde su experiencia política hace un llamado a la unificación de cara a las elecciones presidenciales de 2019, en que se definirá si ARENA vuelve o no a la presidencia después de 10 años del FMLN en el poder.

¿Cuáles son los resultados que ustedes manejan a través de las actas?

Nosotros contentos porque la verdad es que hemos ganado con un buen porcentaje, un buen margen, no puede ni decirse que hay un (margen) estrecho de ganancia. Esperamos cerrar con más de 15,000 votos y alcanzar siete concejales. Estoy contenta porque en un undécimo período con toda la adversidad encima, con todo ese desprestigio encima... Por eso quiero darle las gracias a los ciudadanos de Antiguo Cuscatlán, a la gente de logística que estuvo en las mesas, a los ciudadanos que los mandaron sin conocimiento a que cuidaran las mesas de todo el país.

¿Qué evaluación hace de la contienda, qué diferencias observó en ella y en su contendiente con respecto a los 10 anteriores?

He tenido contendientes de todo tipo, lo más triste de esta contienda es que fue de desprestigio, una contienda de dañarle la moral a una mujer. Porque les guste o no les guste, primero soy mujer y creo que merezco un respeto. Segundo, fue una contienda de inventos, de desprestigio que no me ha dejado ningún buen sabor. Por primera vez yo tengo un candidato, se lo digo de corazón, terminó la campaña, y no lo hago por desprestigiarlo, pero no lo conozco ni lo conocí. Pero sí vi en las redes, con todo su equipo de troleros que tiene, todas las barrabasadas que pusieron de mí y todo lo que contestaban los troleros de una forma de desprestigio para mi persona. A mí no me molesta en lo personal de que me critiquen mi trabajo porque uno aprende de eso, lo que sí me molestó fue el desprestigio como mujer y la forma en que ponían las vulgaridades esos troles. Fue una campaña muy sucia de parte de mi contrincante.

Durante la campaña usted hizo una demanda por daños a su persona, ¿va a agregar a la demanda a Luis Rodríguez y a “sus troles”?

Mire, hay una denigración como mujer y yo de mi vida puedo hacer lo que yo quiera. No le toco el bolsillo a ninguno de los habitantes de El Salvador para poderme hacer lo que yo quiera, o hacer lo que yo quiera con mi vida. ¿Qué le podría importar a una gente mi matrimonio, es mi vida privada si yo quiero me caso, yo no tengo por qué dar explicaciones. Yo no fumo ni tomo, así que si algo voy a hacer será en mis cabales. Se inventaron tantas cosas que así no se gana una campaña. Porque sabe usted que con lo del matrimonio en redes yo no estaba y eso me levantó, porque las mujeres estaban indignadas que me estaban tocando. Eso le hizo daño a Luis Rodríguez, a lo mejor la gente hubiera pensado que podía ser un cambio, pero los cambios no se demuestran así.

¿Lo va a demandar?

Nosotros vamos investigar bien antes de meter una demanda, porque no voy a demandar algo que no sea la realidad y después salga trasquilada. Para poner la primera demanda fuimos hasta Estados Unidos para averiguar. Nosotros tenemos datos concretos y por eso pusimos la demanda. Ahora vamos a hacer lo mismo, si él está involucrado tenga la plena seguridad que lo voy a demandar. Pero no puedo hablar que lo voy a demandar a él porque no tengo la seguridad, cuando la tenga voy a poner la demanda.

“Tenemos que aprender de esta lección que le han dado al Frente, tenemos que trabajar bien para que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo que les han hecho a ellos”.

Van a ser 33 años de servicio municipal cuando termine este período y al principio de la campaña hablamos y usted pensaba en la posibilidad del retiro, ¿aún conserva esa idea de retirarse después de este período?

Fíjese que el futuro es impredecible, no sé qué puede pasar en el momento que ahora la ciudadanía me ha dado la oportunidad de trabajarle estos tres años. Vamos a ver en el camino qué Dios decide por mí y si me conviene dejo esto. Yo de todas maneras de la trinchera que sea, siempre lo he dicho, voy a apoyar. Una de las ventajas es la experiencia que he agarrado en 33 años para poder seguir ayudando no solo en Antiguo Cuscatlán, yo puedo trabajar como consultora, como cualquier cosa. Mi experiencia vale mucho y tengo mucha.

Su apuesta para esta campaña fueron las luminarias led y Ciudad Inteligente, ambas ya se están ejecutando, ¿qué más hará?

Las luminarias en junio ya estarán en todo el municipio. Ciudad Inteligente ya se está ejecutando. En este nuevo periodo vamos a hacer el palacio del arte y vamos a seguir, por ejemplo, con la mejora en las aceras, lo hemos llevado pero a paso lento y queremos acelerarlo. La crítica es buena, lo que pasa es que no ven lo que uno hace. Ahora estamos preparando 60 agentes del CAM que van a ser los gestores de tráfico para ponerlos en las esquinas. Ya están funcionando algunos en el centro, pero los vamos a expandir a todo el municipio.

Con su gran experiencia política, ¿qué análisis o reflexión hace sobre las elecciones para su partido y en general?

Decirle que Dios está con nosotros y decirle a ARENA que es cierto que hemos ganado más alcaldías, más diputados, pero aquí el mensaje es claro: la gente quiere un auxilio de los problemas que ha traído y ha venido arrastrando el partido de izquierda. ARENA tiene que actuar con la voluntad del pueblo, haciendo las cosas como deben de ser y no como se han hecho. Pero ahora el pueblo quiere algo diferente, hay que consultar más con los ciudadanos, hay que escuchar más a los ciudadanos lo que en realidad quieren y ARENA tiene que irse por ese camino. Nosotros somos servidores públicos y eso tienen que saber todos los servidores públicos que no somos dueños de una nación. Esta es la oportunidad de oro que en este momento está poniendo Dios y el pueblo salvadoreño en manos de la derecha. Tenemos que aprender de esta lección que le han dado al Frente, tenemos que trabajar bien para que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo que les han hecho a ellos.

“Mi mensaje para ARENA es que seamos sabios con lo que estamos haciendo. Para los candidatos es que no botemos esta oportunidad que Dios no está dando, respetemos la voluntad de la gente con la candidatura que se quiera llevar y unifiquemos nuestro trabajo alrededor de esa persona”.

Si usted pudiera ponerle una palabra a este momento ¿cuál sería: oportunidad, victoria? Porque mucha gente no votó, otros decidieron castigar al Frente, las condiciones son atípicas. ¿Es una victoria?

No, para mí es una oportunidad para ARENA para poder hacer lo que los salvadoreños quieren, victoria va a ser cuando ganemos las elecciones en 2019, esa va a ser la victoria grande, pero tenemos un año para darle más confianza al pueblo salvadoreño y demostrarle que sí queremos trabajar para ellos. Tiene que pensarse más en las necesidades del pueblo y no en las necesidades del partido.

¿Cuál va a ser su papel de cara a las elecciones presidenciales en el interior del COENA?

Gane quien gane nosotros nos vamos a unificar, porque a nosotros nos interesa que gane ARENA, que gane la derecha. En mi caso quiero que sea un presidente arenero. Lo que nosotros queremos es unificación total y creo yo que los areneros con esto que ha pasado nos vamos a unificar, gane quien gane en las internas presidenciales. Todo lo tienen que hacer así, aunque todos tengan su corazoncito por determinado candidato. Porque no nos van a obligar a que vayamos por el mismo candidato, esa es parte de la democracia, porque si no ARENA hubiera dicho de una vez este va y punto. Pero no, ARENA está dejando que la gente lo diga, que la gente lo exprese y que salga a votar. Después de las elecciones, los tres candidatos no tienen que estar de resentidos. Ellos van a ser los primeros en demostrar que quieren a su país y a unificarnos para trabajar por quien quede.

Justamente, desde las elecciones pasadas analistas y adversarios critican la división dentro de ARENA y ahora esta situación en la que hay tres figuras fuertes, pero más que todo Carlos Calleja y Javier Simán tratando de convencer a la base del partido, ¿esto no podría interpretarse como división?

No, esa es la democracia. Allí quienes van a decidir son primero Dios y después las bases. Todos tienen que respetar la decisión, porque creo que es el único partido que está haciendo las cosas bien en elección de candidato. Ojo, aquí no estamos diciendo ¡fulano va!, repito: cada quien en el partido tiene su corazón por uno o por otro.

Le pregunto porque por lo general la crítica es que la cúpula del COENA apoya a un candidato y las bases pueden apoyar a otro...

Esa es paja, el COENA no está apoyando a nadie. A los tres se les invita a todos lados, si no quieren ir es problema de ellos, no de uno, y hablo como COENA. Además no era la campaña de ellos, era de alcaldes y diputados que fueron invitados y ellos llegaron que es una cosa bien diferente. Ellos llegaron a apoyar. Hubo un momento en que estaban los tres en el mitin de alguien. Perdone que le diga la palabra “paja”, pero es mentira, lo que sí me molesta, y eso es lo que le hace daño al partido, es que por intereses de otras gentes empiezan a atacar al COENA de que está apoyando a determinado partido y las bases a otro, pero es mentira. Porque las encuestas dicen una cosa y eso la gente lo mira de afuera.

Usted es una figura fuerte en el partido, ¿qué mensaje o que llamado le haría a los dos que no queden en las elecciones internas para presidente?

Que se unifiquen, que se agreguen al trabajo si de verdad amamos al país. Uno tiene que ganar, pero las cosas se ganan no a la fuerza, se ganan con voluntad y su forma de ser. Porque yo pienso que los políticos somos gente de servicio, la gente tiene que analizar, ya lo vemos en el Frente que el haber mencionado como Gerson iba y todo eso como que ha hecho daño.

Usted decía que cada quien tiene su corazoncito...

No le voy a decir por quién voy a trabajar (risas). Pero sí, yo ya decidí por quién voy a trabajar, ya me va a ver allí con la camiseta y me va a tomar foto. Voy a acompañar a uno en particular, pero eso no quiere decir que estoy dividiendo mi voto, si ese particular, si el que yo voy a acompañar resulta (elegido) ¡bendito sea Dios!, si no es, y es otra persona también bendito sea Dios. Yo sí voy a unificar, quede quien quede voy a trabajar. Y como mi persona saldrán también varios a apoyar a uno y otro. Mi mensaje para ARENA es que seamos sabios con lo que estamos haciendo. Para los candidatos es que no botemos esta oportunidad que Dios no está dando, respetemos la voluntad de la gente con la candidatura que se quiera llevar y unifiquemos nuestro trabajo alrededor de esa persona.

Zoila Milagro Navas

Formación:

Por formación académica obtuvo una Licenciatura en Relaciones Públicas y Publicidad.

Trayectoria:

En los últimos 30 años ha desempeñado importantes cargos entre las federaciones de alcaldes de Latinoamérica y el mundo.