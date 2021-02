“Es violencia política”: Procurador de Derechos Humanos sobre atentado contra caravana del FMLN

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, calificó de "violencia política" al ataque armado del que un grupo de militantes del FMLN fue víctima el domingo por la noche. El hecho ha dejado dos fallecidos y tres lesionados.

"No podemos evitar decir que esto es violencia política, no podemos decir, entiendo que la investigación está en curso, pero como ocurrieron los hechos no hay otra forma de llamarlo, sino violencia política", aseguró esta mañana en una entrevista televisiva.

Tobar advirtió que las acciones como las del domingo pasado pueden "aumentar" de aquí al día de las elecciones, si no se reducen los mensajes de odio a través de las redes sociales.

"La figura del Pdte. De la República es importante para la población, y lo que él diga y cómo lo diga será replicado en la sociedad. Y si hay actos de intolerancia, eso se va a replicar en la población y ese es el temor", aseguró.

En ese sentido, el procurador instó el llamado a todos los funcionarios a que se detengan "los mensajes de odio". "Debemos darle a la población más mensajes de esperanza. Los funcionarios somos los primeros obligados en dar respeto", agregó.

El procurador afirmó que El Salvador tiene un año y medio de estar en conflicto permanente. "El 2020 ha sido el año de la confrontación y odio y eso no puede pasar", dijo.

Los partidos políticos se encuentran en plenas campañas proselitistas de cara a las elecciones legislativas y municipales a celebrarse el próximo 28 de febrero.

Ayer el fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo que tres personas del Ministerio de Salud (MINSAL) están involucradas en el asesinato de dos militantes del FMLN. Se trata de un agente de la División de Protección de Personalidades Importantes (PPI) asignado a la institución, un motorista del Ministerio y otro agente de seguridad privada que labora para la dependencia gubernamental.