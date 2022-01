Escepticismo por iniciativas del GOES

El anuncio de Nayib Bukele de que enviará al menos 20 iniciativas a la Asamblea Legislativa relativas a impulsar la "innovación y libertad financiera" fue recibido con escepticismo por los diputados.

En términos generales, los diputados consideran que estas propuestas tiene como fin impulsar más el uso del bitcóin, un tema que es apuesta del actual Gobierno. En ese sentido, cuestionan para quién es que buscan que haya "libertad financiera".

"Libertad financiera a saber para quién porque el país libertad financiera no tiene. Estamos endeudados hasta la coronilla. El presupuesto que se aprobó para el 2022 es un presupuesto mentiroso y ha trascendido que estamos a la baja en el precio del bitcóin. Entonces, lo que estamos teniendo no es una libertad como país, estamos teniendo un encadenamiento a un esquema que, además, no es transparente", cuestiona la diputada de Vamos, Claudia Ortiz.

Uno de los temores que genera en los diputados es que la aprobación de iniciativas bajo la justificación de que promueven la "libertad financiera", puede ocasionar el cometimiento de ilícitos con el uso del bitcóin. "Hay mucho desconocimiento por parte del Ejecutivo cuando habla de abrir el mercado financiero y convertirse en una especie de plaza financiera, donde incluso otros países vengan a negociar su deuda", expresó la diputada del FMLN, Marleni Funes.