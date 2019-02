Escobar Alas espera que Bukele gobierne para el pueblo y se solucionen 5 temas "urgentes"

El arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas felicitó hoy a Nayib Bukele y Félix Ulloa, quienes fueron elegidos presidente y vicepresidente para el próximo gobierno de El Salvador.

“Concretamente lo que esperamos es que se gobierne para el pueblo, más para los pobres, para todos pues, para el bien común, pero privilegiando al más necesitado y que haya justicia, que haya verdad, que no haya exclusión social, que no haya impunidad. Todos esos son los principios democráticos (para) que podamos salir de la situación en la que hemos caído”, dijo el religioso en una rueda de prensa durante la celebración de los 50 años de fundación de las Comunidades Eclesiales de Base.

El arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas presidió la misa en la celebración de los 50 años de fundación de las Comunidades Eclesiales de Base. Foto de LA PRENSA/Éricka Chávez

Mencionó que hay cinco “temas pendientes” que “urge solucionar” y que involucran al nuevo gobierno y a la Asamblea Legislativa.

1. Agua

El primero que mencionó es “el tema del agua”. “Necesitamos una ley de aguas que sea justa”, dijo. Criticó que “en vez de que se apruebe una ley general de aguas que ayude a la población, hemos visto en el camino –cuando ya tenemos (una ley) avanzada, que se han aprobado 92 artículos- aparecer una propuesta de ley privatizadora”.

“Nos ha dado mucha pena ver que la Asamblea, por lo menos en la comisión de medio ambiente y cambio climático, han dado cabida a esta propuesta y han relegado la otra. Es tiempo de gobernar para el pueblo y no quitarle sus derechos. Y privatizar el agua sería lo peor, lo más nefasto”, exclamó.

2. Pensiones

Alas considera que el sistema de pensiones vigente en El Salvador “es sumamente injusto” porque “terceros son los que se aprovechan y se enriquecen”. “Está hecho el sistema con tanta injusticia que solo unos pocos son los que se logran pensionar, un 25 % más o menos, y estos que se pensionan con una cantidad realmente miserable, poco más de $200 después de haber dado su vida trabajando, porque los fondos se fueron a otros y se aprovecharon otras personas”, criticó y calificó el sistema como “nefasto”.

“Entiendo que es el único país del mundo que tienen un sistema de esta forma tan injusto, porque nació en Chile pero ya los chilenos se están liberando de él. Aquí no, aquí sigue implementado. Ojalá el nuevo gobierno de verdad solucione este problema y la Asamblea recapacite”, añadió.

3. Impuestos

El arzobispo recordó que los candidatos presidenciales prometieron no impulsar nuevos impuestos; sin embargo, consideró que “no se trata de no poner nuevos impuestos” si no más bien “se trata de quitar los impuestos injustos, de disminuir impuestos y no permitir la evasión de impuestos de parte de grandes capitales”.

Dijo que impuestos como el "IVA y el impuesto a la telefonía" al final "lo pangan los pobres".

4. Salario mínimo

Para Escobar Alas, “si bien hemos conseguido que se aumente el salario mínimo es todavía poco” y “es injusto”. “De esa manera estamos en un sistema regresivo, no hay forma de ir adelante”, expuso.

5. Exclusión social

“Los lugares que sufren más violencia son los más pobres, los que no tienen posibilidad de estudio los jóvenes, ni tampoco trabajo, pues ahora es tiempo de organizar eso”, dijo.

“Todo sumado haría que se solucione el problema de la violencia, porque el problema de la violencia se va a solucionar superando las causas: que es la injusticia social, la excusión social, todas estas cosas que estamos diciendo, un sistema tributario injusto, un sistema previsional injusto y también un sistema judicial injusto con tanta impunidad. Entonces es necesario que se trabaje en todo eso”, instó.

Por otra parte, dijo que las medidas que tome el nuevo gobierno para combatir la corrupción es decisión de las autoridades. Sobre la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) dijo que “si el nuevo gobierno considera que esa es la manera de solucionar” la corrupción y piensa que “es necesario el apoyo internacional, en hora buena, lo importante es que se solucione”.

“Yo auguro que estemos en un momento de verdad, un corte aguas como decimos, y que podamos comenzar un tiempo más justo, más honesto, que nos saque de esta situación tan crítica en la que hemos caído”, concluyó.