Escobar Alas pide no temer por medidas migratorias

Lee también

Citando un mensaje del papa Francisco sobre que hay que ser pacientes con las medidas migratorias que está tomando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, monseñor José Luis Escobar dijo que a la paciencia le agregaría que no hay que tener miedo por lo que puede pasar con los compatriotas que están en la nación estadounidense, ya que este puede ocasionar fatales consecuencias.“Yo no sé qué va a pasar, pero me parece prudente lo que dijo el papa que había que tener paciencia porque a veces los problemas se hacen más grandes de lo que son antes de que las cosas sucedan. Estar con tanto miedo y temor puede haber consecuencias hasta fatales en la persona que teme y se enferma por el miedo”, declaró Escobar Alas.El arzobispo de San Salvador agregó que las decisiones que se tomen en Estados Unidos no solo dependen del presidente, en ellas también intervienen otras instituciones como el parlamento. “No es, entiendo yo, la decisión de una sola persona la que se cumple sino que están las instituciones y las instituciones juegan su papel. (...) Todo eso tiene que funcionar”, aseguró el sacerdote católico.Si en el país existieran las condiciones básicas para que cada persona se desarrolle de manera integral y tenga las oportunidades que requiera, esta incertidumbre por los efectos que puedan tener las decisiones de otros Estados no estaría preocupando a los salvadoreños.“La prevención de la migración está en crear los ambientes de superación, si aquí hay oportunidades para todos, ¿para qué ir a arriesgar la vida?”, concluyó el arzobispo de San Salvador.