Escobar: Es injusto pagar seguro a funcionarios

Injusto fue el calificativo que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, colocó al tema de los seguros privados que el Estado contrata y por los cuales ha erogado más de $144 millones en los últimos cinco años. LA PRENSA GRÁFICA obtuvo a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Hacienda información que reveló que en un período de cinco años el Ejecutivo, Legislativo, las autónomas, las municipalidades y otras entidades públicas han utilizado de los impuestos que a diario los salvadoreños pagan $144,671,770 para pagar seguros privados de tipo médico, dental, de vida a funcionarios.Este punto genera en el arzobispo un descontento, debido a que la cobertura de la salud no es igual para todos los ciudadanos, independientemente de si trabajan o no. El jerarca católico señaló que “no es justo” que haya funcionarios que, pudiendo pagarse un seguro, se les costeen con los impuestos y que haya personas que no tienen ningún tipo de cobertura.“Esta gran desproporción no solo porque el seguro de los trabajadores esté a gran distancia sino porque muchísimas personas ni tan siquiera tienen cobertura en ningún seguro, entonces tiene que revisarse, yo auguro que se tomen cartas en el asunto”, apuntó Escobar.Unos $4.4 millones han gastado las municipalidades en seguros, San Salvador se ubica en el primer lugar. Santa Tecla es la tercera que más ha gastado y el alcalde Roberto d'Aubuisson aclaró que la cobertura del seguro médico privado en ese caso solo la tienen el concejo y algunas jefaturas.Sobre esto, Escobar dijo: “No es justo, no es justo, tiene que haber austeridad en todos los funcionarios y protección de la salud para todos, para todos. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero en justicia cobertura de salud en seguro debería haber para todos”.El arzobispo además destacó que el tema de los seguros no es nuevo, pero que aun así se debe revisar. “Tenemos que enmendar la plana y poner las cosas donde deben estar, eso es así y solo entonces el país va a poder desarrollar”, concluyó Escobar.