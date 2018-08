Escogen residentes con norma cuestionada en la Corte Suprema de Justicia

Cuando el Ministerio de Salud Pública (MINSAL) aprobó en marzo del año pasado la Norma Técnica para el Desarrollo de los Programas de Especialidades Médicas y Odontológicas en los Hospitales Escuelas del Sistema Integrado de Salud (Norma Legal 537) y derogó la 430, que estaba vigente desde septiembre de 2009, los decanos de las facultades de Medicina, Odontología y Ciencias de la Salud de cuatro universidades privadas y encabezadas por la Universidad de El Salvador (UES) exigieron su anulación y calificaron la nueva normativa de "inconsulta".

Elaboraron un documento en el que señalaron más de 25 irregularidades entre las que destacaron que la norma 537 violentaba la autonomía y libertad de cátedra de las instituciones de educación superior, y le otorgaba excesivas atribuciones regulatorias al MINSAL sobre la formación académica de los médicos residentes, estudiantes de especialidades médicas.

Por otra parte, el cambio de reglas daba preferencias a los estudiantes graduados en el extranjero, según denunciaron los decanos en aquel momento.

El conflicto entre ambas partes terminó inclusive en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando la decana de la Facultad de Medicina de la UES, Maritza Bonilla, promovió en octubre un recurso de inconstitucionalidad en contra de la norma 537, apoyada por los decanos que habían exigido antes la anulación de la nueva normativa.

Ante la ausencia de un fallo, y la poca probabilidad de que haya uno dado que ni siquiera existe Sala de lo Constitucional en este momento, el proceso de selección de los aspirantes a médicos residentes está llevándose acabo bajo la normativa 537, con todo el beneplácito de la decana Bonilla.

Casi un año después de promover el recurso de inconstitucionalidad, Bonilla no solo asegura que nunca estuvo en contra de la nueva norma, sino que además se dice satisfecha con ella.

"En contra no, más bien que se le hicieron observaciones en un primer momento cuando fue publicada (en el Diario Oficial) sin ser consultada. Y fue allí cuando empezamos a hacerle observaciones al Ministerio de Salud. Y en vista de que no llegábamos a ningún acuerdo fue que se decidió presentar ese recurso. Pero ahora eso ya no me preocupa. Yo creo que todos los procesos pasan por etapas en la que por unos u otros motivos la gente cae en la cuenta de que lo mejor es sentarse. Yo creo que en este país lo que se necesita es diálogo", expresó al respecto.

Para el excoordinador de Especialidades Médicas de la Facultad que Bonilla dirige, Roberto Tobar, esta nueva actitud de la decana es congruente con las irregularidades que están siendo señaladas sobre el proceso de selección de médicos residentes para el próximo 2019, sobre el que LA PRENSA GRÁFICA publica que se rompió la cadena de custodia del examen único al que son sometidos los aspirantes.

El médico, ginecólogo y obstetra, quien lleva casi cuatro décadas dedicándose a los procesos de formación universitaria, que acompañó a la decana durante todo el conflicto hasta llegar a las puertas de la Corte hoy opina que la filtración de la prueba podría estar relacionada con el interés de beneficiar a algunos estudiantes formados en Cuba por sobre los formados en la universidad nacional.

"¿Cuál es el interés de la Dra. Vanegas de tener acceso al examen antes de que este se realice? Lo peligroso de estas acciones es que he observado una cercanía de la doctora Vanegas que va más allá de lo institucional con el Instituto Nacional de la Salud (INS) al punto que ella viajó recientemente a Río de Janeiro a recibir un curso con el Dr. Wálter Carranza, encargado de las residencias médicas del Ministerio de Salud (...) En fin, esto podía poner en duda nuestra credibilidad y transparencia en el proceso, ya que han sido públicas las intenciones del Ministerio de Salud de querer privilegiar a algunos profesionales graduados en Cuba", reza un documento que Tobar envió a la junta directiva de la Facultad de Medicina para investigar el rompimiento de la cadena de custodia de la prueba.

Celia Vanegas, según los documentos en poder de este periódico, fue nombrada por la decana Bonilla como coordinadora del proceso de selección de los aspirantes a Especialidades Médicas cuando aún estaba vigente el nombramiento de Tobar, a quien le competía ejercer esa función.

Para el jefe y coordinador del Programa de Posgrados de Medicina Interna de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM), Roberto López, toda esta situación acerca de la posible filtración de las preguntas del examen único está íntimamente relacionada con la norma 537.

"En resumen, la norma 537 le da la rectoría al Ministerio de Salud en cuanto a la formación de posgrados, y en eso yo nunca estuve de acuerdo, porque hay convenios con universidades extranjeras, principalmente de Cuba y de Belice, que permiten que los compañeros que estudian allá, que son hermanos nuestros, son salvadoreños, pero que deberían reñirse a las normas de nuestro país, se las salten, porque bajo esos convenios el ministerio los mete a los hospitales y violan las leyes. Así que aquí ya se ve mano peluda", manifestó López, quien lleva más de un cuarto de siglo trabajando para el Hospital Militar.

La decana Bonilla, por su parte, considera que la lista de observaciones que los decanos hicieron criticando la norma 537 ya ha sido superada, por lo que se siente satisfecha de estarla implementando en el proceso de selección de los aspirantes a residentes para 2019.