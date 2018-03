Escuchas revelan operación de red narco en alcaldía de La Cruz

Las grabaciones de escuchas telefónicas son las pruebas principales que incriminan a alcalde de San Antonio La Cruz, Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores, en el tráfico de drogas en ese municipio. Por esa razón, ayer el Juzgado Decimocuarto de Paz de San Salvador decidió que el alcalde conocido con el alias “el Patrón” y tres acusados más permanezcan detenidos.

La Alcaldía de San Antonio La Cruz sirvió como centro de operaciones para guardar droga y, además, para distribuir los narcóticos en la zona norte del país y al departamento de San Salvador. El aval lo dio Ayala, según lo planteó ayer la Unidad Antinarcotráfico de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Me sentí bien cuando supe que la PNC andaba detrás de mí. Es que antes me seguían civiles... Esto se trata de un caso político. Eso es”.

Lucio Edwin Ayala Flores, alcalde de San Antonio La Cruz, Chalatenango

Esa información está registrada en los audios producto de la intervención telefónica que la Fiscalía hizo al alcalde Ayala Flores y a siete acusados más.

“Las negociaciones y la distribución de drogas se hicieron desde la alcaldía”, afirmó ayer uno de los fiscales de la Unidad Antinarcotráfico.

La Policía informó que detectó rastros de dos tipos de droga en una motocicleta y una báscula incautadas la semana pasada durante la captura del alcalde. Esos rastros son parte de la otra prueba que valoró el juez de Paz para concluir que en este caso “se está en presencia del delito de tráfico de drogas”.

La defensa de Ayala Flores señaló que la Policía no incautó ningún tipo de narcótico en la comuna y que eso le restaba valor al caso. Un abogado sostuvo que el delito de tráfico ilícito de drogas se configura cuando las autoridades de Seguridad decomisan drogas.

“Las escuchas telefónicas y los hallazgos de droga en los vehículos nos llevan que estamos en presencia del delito de tráfico de drogas. Hay indicios de una posible participación”.

Juez Decimocuarto de Paz de San Salvador

“En 2015 me metí a la política. Yo no sabía que esto me iba a pasar. Daniel, del partido opositor, me dijo esta semana que me tenía una sorpresa, y ahora ya sé”, dijo el alcalde, quien fue informado ayer de que también enfrentará nuevos cargos por su vinculación con una estructura del crimen organizado de Metapán.

El juez solo decretó medidas alternas a la detención para una imputada. Sobre el delito de tráfico de personas, el juez dijo que la Unidad Antinarcotráfico de la Fiscalía recolectó poca evidencia, pero que lo esencial apunta a que Ayala Flores “podría ser parte de la estructura que trasladaba a las personas a Estados Unidos”.

$2,000

entregó una de las víctimas a la estructura, según la Fiscalía General de la República (FGR).

9

son los procesados que son parte de las dos estructuras del alcalde, según la FGR.

Foto de LA PRENSA/Melvin Rivas Apoyo. Algunas personas llegaron a los tribunales a apoyar al alcalde procesado.