¿Escuchaste bien la palabra? Tienes que ‘enterrar’ a tu hijo”

Sofía Lachapelle es dominicana, ha trabajado 22 años como periodista y es mejor conocida por su trabajo en Univisión Miami y Nueva York, en Estados Unidos. Radica en Miami y tiene dos hijos con autismo. Esta última es la razón por la que decidió hacer una escala en El Salvador, exclusivamente para conocer la Asociación Salvadoreña de Autismo (ASA) y conversar con las familias cuyos hijos han sido diagnosticados con esta condición y darles consejos.

“Tenemos que respetar a los padres de hijos con autismo. Muchas veces somos victimizados porque se burlan de nuestros hijos porque vamos a lugares públicos, nos miran y dicen: ‘no ha educado a su hijo’”.

Como madre de dos niños con autismo, ¿cómo fue al principio?, ¿cómo comenzó a notar las señales? y ¿cómo llegó al diagnóstico?

Fue muy difícil. Las señales clásicas del autismo que ya están establecidas por organismos internacionales son, y no porque las diga Sofía, lo voy a poner bien sencillo: cuando el niño no comparte con otros niños, cuando parece como que es sordo y no te escucha, cuando le molestan los sonidos como ir a una fiesta de cumpleaños y sale corriendo, cuando nunca para porque es totalmente hiperactivo: brinca brinca brinca o, por el contrario, es un niño que parece fuera de este mundo, que no quiere hablar y solo pasa acostado. Son síntomas característicos que todo papá sabe que algo extraño le pasa a su hijo.

Hay mamás que hablan de rabietas cuando no se hacen las cosas como ellos quieren.

Es el cambio de la estructura, del orden de las cosas. Una persona con autismo, para toda la vida, tiene que vivir en orden, porque el caos las altera, les da rabia, ansiedad y frustración. Todos tenemos un orden: nos levantamos, nos bañamos, nos cepillamos, nos vamos al trabajo o a la escuela. La persona con autismo es todavía mucho más organizada y los cambios en las rutinas les provocan esas rabietas.

¿Cómo explicarle a la familia el diagnóstico?, porque hay mucha negación, hay quienes responden: “es puro berrinche. No tiene nada”.

Voy a citar al papa Francisco. Él dijo en un congreso mundial en el Vaticano, en noviembre de 2014: “Dios te regala un hijo. Y si te avergüenzas de tu hijo no eres digno de ser llamado hijo de Dios”. Y esto va para el padre y la madre. ¿Cómo podemos amar al prójimo y no amar a nuestro hijo? Cuando no amamos a nuestro hijo es cuando no aceptamos que tenemos un hijo especial. Cuando yo, que lo parí como madre o lo engendré como padre, acepto, ya sea llorando, pataleando, renegando y preguntándole a Dios por qué o lo que quieras, entonces es cuando yo tengo que empezar a hablar con la familia: con la abuela, con la tía, con los hermanos. Y después, ese mismo batallón de guerra es el que sale a la calle a defender a ese nieto, a ese sobrino, a ese hermano. Pero la magia está en papá y mamá. Cuando papá y mamá aceptan y buscan ayuda, el cielo es el límite.

“Es muy noble no criticar a un niño que no se comporta bien. No miremos a la mamá o al papá que hasta se tienen que ir de un lugar porque no hallan qué hacer. Hay que enseñarle a la gente que los niños con autismo son los reyes cuando llegan a un lugar y ellos deben seguir en lo suyo”.

Es difícil.

Que no es fácil… No lo es. Voy a poner el ejemplo de un padre con un niño regular y el de un padre con un niño con autismo: el padre regular ve que nace su niño, se desarrolla, no ve nada extraño y ya le tiene un plan de vida: va a ser médico, abogado, va a jugar fútbol, va a ser bailarina clásica. El padre que finalmente se da cuenta de que su hijo tiene autismo tiene que aprender a enterrar a ese niño. ¿Me escuchaste bien la palabra? Tienes que ‘enterrar’ a ese hijo. El autismo es como un proceso de muerte y resurrección, si así le quieres llamar. Entierras lo que tú quieres para tu hijo. Cuando tú como padre te quitas de la mente que no va a ser como quieres, cuando entierras tus sueños e ideales, descubres al niño que hay dentro: si es el pianista, si es el futbolista, si es el genio en computadoras, porque tienen genialidades las mayorías; entonces, te agarras de ese superpoder y nace ese nuevo niño.

¿Qué les recomienda a los padres para...?

Paciencia. ¿Cómo se alcanza la paciencia? Llorando. Aprendiendo que el cansancio da resultado. Se aprende a la fuerza. Nadie tiene paciencia. No porque seas mamá o papá tienes paciencia. Cuando te cansas de ver que tu hijo no avanza, te dices: “yo tengo que hacer algó”. No lleve a su hijo a una terapia o a la escuela y usted se va al mercado. El padre y la madre es tan responsable como el maestro o terapeuta. Tienen tarea y eso se llama: papá y mamá vuelven a la escuela.

Sofía Lachapelle

Experiencia:

Escritora del libro “Soy un superhéroe”. Creadora del espacio electrónico 1pasoalavez.com, que orienta sobre el autismo.

Profesión:

Periodista.