Escudero: “Fue de infarto”

Un partido de infarto. Así catalogó el entrenador Osvaldo Escudero los 90 minutos ocurridos el domingo en el estadio Óscar Alberto Quiteño. “No jugamos un mal partido, pero Dragón se metió atrás”, aseguró en primera instancia “el Pichi” Escudero, quien después mencionó: “Es difícil jugar ante un equipo que no quiere jugar y que sale solo de contragolpe. Murialdo conectó dos buenos centros que terminaron en gol. Nos dio esta alegría inmensa del triunfo”.En la misma línea, el estratega aseveró que aún no hay nada que celebrar, ya que “queda mucho torneo por delante”.“Esto nos llega muy bien para que los jugadores tomen confianza, porque venimos de una mala racha increíble. Esperamos sea el punto de inicio para que el equipo levante más y juegue de la misma manera”, expresó Escudero.Sobre el próximo compromiso, en el cual FAS enfrentará al Municipal Limeño, Escudero mencionó: “Hay que seguir con buena mentalidad. Vamos a ir a Santa Rosa de Lima a jugar de igual a igual. Ojalá podamos conseguir un buen resultado para meternos en la mitad de la tabla”.Respecto a lo ocurrido el domingo en el Quiteño, en el ámbito de las emociones, apuntó: “Fue para el infarto, porque parecía todo perdido, pero salió la casta de estos jugadores. Se lo merecían”.Matías Coloca, arquero del cuadro santaneco, exteriorizó que los ánimos nunca decayeron, pese a ir con el marcador en contra.“Lamentablemente nos agarraron así (con encajado), porque estábamos arriesgando. Le pudimos dar vuelta. Esto es, en primer lugar, para el grupo de jugadores, que somos quienes nos comemos las críticas. Ojo, que en una de esas se despertó un gigante”, afirmó el argentino.Hasta el domingo, 15 partidos tenía FAS sin cosechar victoria: siete juegos del Clausura 2017 y ocho del último campeonato, to mando en cuenta los últimos seis del torneo regular y los dos de cuartos de final.El equipo jugará su partido de la jornada 9 del Clausura 2017 hasta el jueves, cuando visite al Municipal Limeño, en La Unión.El choque fue programado hasta dentro de dos días debido a que el estadio Ramón Flores Berríos, sede de los cucheros, será ocupado hoy para el juego Águila-Chalatenango, y mañana para el enfrentamiento entre Dragón y Santa Tecla.