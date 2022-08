Escuela no tiene agua desde hace cuatro años

Más de un centenar de estudiantes y docentes del Complejo Educativo El Progreso, ubicado sobre el kilómetro 80 de la carretera de Sonsonate hacia Ahuachapán, jurisdicción de Salcoatitán, no cuentan con servicio de agua potable desde hace cuatro años.

De acuerdo con el director del centro de estudio, Héctor López, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) no responde a las solicitudes de mejoramiento del servicio. "Si nos cae agua 20 minutos estamos exagerando; el agua cae en la madrugada ¿quién va agarrar agua acá? Yo he insistido a ANDA, hemos buscado a través del Ministerio de Educación y nada. No puede ser que una escuela no tenga agua a estas alturas de la vida", comentó López.

"Con alumnos de parvularia es más complicado porque debemos estar más al pendiente de su higiene", dijo un docente.