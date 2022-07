Escuela sin presupuesto para terminar reparación

El ministro de Educación, Mauricio Pineda, llegó al Complejo Educativo Tomás Cabrera, en Cuscatancingo, el sábado 26 de febrero, según la bitácora de dicho centro escolar. Llevaba láminas, cielo falso, pintura y otros materiales. Llegó varios meses después de que el director de dicha institución, Saúl Rosales, acudiera los medios de comunicación para denunciar las condiciones en las que recibió el complejo, en octubre de 2021.

"Cuando llegó, me dijo que me iban a construir, pero que me iba a mandar a los reos en fase de confianza. Y los mandó, pero eso sale caro, porque como hay que darles alimentación. A veces me mandaba 10, a veces 14, a veces 21. Pero como cada plato de comida valía $3, más el agua, el pan, los vasos; hubo días en lo que gastamos hasta $90", dijo el director, quien prefirió no detallar a cuánto ascendió el gasto total en alimentación que asumió el centro escolar.

El dinero, explicó, salió de la partida de "Otros ingresos", es decir, de las actividades extracurriculares que la comunidad educativa organiza, como ventas de comida, por ejemplo, para recaudar fondos.

Los reos dejaron de llegar no precisamente por la escasez de dinero, sino porque dejaron de enviarlos. "Como se vino el período del régimen de excepción y se tenían que ir a despintar los grafitis, me dejaron tirado todo a mí. La última vez que llegaron fue el 25 de marzo", dijo Rosales.

El director del centro escolar agregó que los trabajos quedaron a medias: si bien le colocaron las láminas para todo el techo de uno de los dos edificios que componen el complejo educativo, no colocaron los cielos falsos ni instalaron el servicio de la energía eléctrica. Tampoco le habilitaron los sanitarios que le prometieron. Además, la comunidad educativa se ha visto obligada a asumir las labores de pintura.

"La idea estuvo genial. Yo no le voy a decir que no me alegré. Todo el edificio de abajo ya tiene el techo de lámina, pero se le pasa el agua, porque allí me dejaron tiradas las losetas de cielo falso. Los servicios no tienen agua; los cipotes tienen que ir hasta el edificio de arriba para poder ir al baño. Además, lo que ha pasado, al contrario de otras escuelas donde sobró material, es que a mí me hizo falta. Entonces, hubiera sido bueno que llevaran el material completo, pero lo que ha pasado es que me han dejado todo a medias. Entonces, ¿de qué me sirve? Al final, no salimos de nada", manifestó el director.

El complejo educativo que dirige Rosales atiende a 360 alumnos desde parvularia hasta bachillerato y su caso es conocido por los sindicatos SIMEDUCO y Bases Magisteriales, que la semana pasada advirtieron que entre el 60 y 90 % de centros escolares tienen problemas con sus techos e infraestructura en general.

"A su llegada, el señor ministro, como al tercero o cuarto día, llegó entregando láminas, cemento, arena. Solo en la escuela de Cuscatancingo llegó con bombo y platillo y con prensa a entregar materiales. La gran sorpresa fue que no habían contratado a nadie para la obra. Al día siguiente le enviaron 40 reos para hacer esas reparaciones, pero solo había tres carretillas. O sea que mientras 37 estaban sin hacer nada, solo tres trasladaban el cemento. Y todavía le dijo al director: ‘Les da el almuerzo por favor’. O sea que en vez de resolverle el problema, le llevó otro problema, porque darle de comer a 40 personas de barato a $2 el almuerzo, son $80 diarios", ejemplificó con este caso el secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas.

Desde la semana pasada, LA PRENSA GRÁFICA solicitó al MINED, sin éxito, una entrevista para hablar sobre inversión en infraestructura escolar.