Escuelas de EUA buscan docentes para enseñar español

Cricia Bonilla se mudó hace cuatro años a Carolina del Norte, Estados Unidos, para trabajar en un programa de docencia en escuelas que enseñan el español a sus alumnos. Ella es parte de un grupo que fue seleccionado por la empresa Participate Learning, que busca maestros salvadoreños para impartir clases de este idioma en el país del norte.

La institución hará los trámites para que al menos entre ocho a 12 docentes salvadoreños puedan viajar al país del norte y trabajar en centros escolares de esa nación.

Las asignaturas a impartir serían Ciencias, Estudios Sociales, Matemáticas y Español para kínder, primaria y secundaria.

Todos los maestros interesados en inscribirse deben ser licenciados en Educación, hablar inglés de intermedio a avanzado, que tenga licencia de conducir, dos años de experiencia docente en cualquiera de las materias antes mencionadas y que estén laborando actualmente.

Otra de las actividades será impartir detalles de la cultura salvadoreña, como comidas típicas, fiestas, historia, entre otros.

Los seleccionados serán ubicados en escuelas de los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, donde ya han sido ubicados otros maestros de diferentes partes de Latinoamérica en 430 escuelas.

"Personalmente he estado de cerca perfeccionando el idioma inglés y he podido interactuar con personas de diferentes países del mundo. He iniciado mi maestría en educación en la Universidad de Carolina del Norte, lo que considero un gran logro, pues me realizo como profesional y académicamente", dice Bonilla sobre el programa.

A los maestros que sean seleccionados la embajada de Estados Unidos les dará una visa J1 que les permitirá ejercer la carrera docente de tres a cinco años en este país y luego regresar a El Salvador.

La visa también permite que viaje el grupo familiar (cónyuge e hijos menores de 18 años), que también podrá trabajar en su ramo profesional y se le otorgará una visa J2, pero tendrá que tener cinco años de experiencia laboral.

Los hijos tienen derecho a educación, incluso en la escuela donde trabaje el docente seleccionado, y el salario es igual al de un maestro estadounidense, seguros de vida y médico.

"De El Salvador por el momento hay unos cinco maestros, no podemos llevar muchos para no desestabilizar el sistema, por eso tenemos un filtro muy riguroso, escogemos lo mejor de lo mejor", dijo Rónald Ramírez, profesor de selección de la empresa.

La empresa aclaró que ellos son un ente logístico que ayuda solo con la selección de los maestros, colabora con ellos en la instalación en Estados Unidos, pero son los elegidos quienes negociarán los salarios y jornadas de trabajo con las escuelas.

Los interesados en inscribirse en el programa deben entrar a la página web https://www.participatelearning.com donde deberán contestar un formulario y esperar si son seleccionados. Se solicitarán documentos como el título y constancia de trabajo actual, datos personales, además de otros. El cierre de inscripciones finaliza el 30 de junio.

Si es seleccionado se convoca a una entrevista personal y sus datos pasan a una base de donde las escuelas estadounidenses escogerán los perfiles que les interesan.