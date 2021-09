"Ese millón que han aprobado es el plan de despilfarro": dice Rodolfo Cardenal sobre dinero para celebración del Bicentenario

El Director del Centro Monseñor Romero de la Universidad Centroaméricana "José Simeón Cañas" (UCA), padre Rodolfo Cardenal, hizo referencia al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para la celebración del Bicentenario este 15 de septiembre y lo catalogó como un plan de despilfarro.

"Ese millón que han aprobado es el plan de despilfarro que tiene este gobierno, que está endeudado, no me extraña. No me extraña porque despilfarran el dinero alegremente y así endedudan al país hasta que esto de alguna manera se derrumbe o colapse, porque no se puede sostener el nivel de gasto que tiene el gobierno ni se puede sostener el endeudamiento,en algún momento esto va colapsar económicamente hablando", aseguró.

Según detalló Laura Michelle Arce, subdirectora general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, cuando fue recibida en la comisión que dio dictamen favorable, el dinero proviene de excedentes en la recaudación fiscal y sería utilizado en seis instituciones:

Ministerio de Defensa ($165,600): compra de uniformes para guardia de honor, instrumentos musicales para las bandas, la travesía naval del Bicentenario, así como la publicación de obras de colección.

Ministerio de Educación ($273,900): compra de instrumentos musicales para escuelas y realización de conversatorios.

Presidencia ($67,200): destinados a la realización de “Diálogos del Bicentenario” y gastos de operación del comité que coordina las actividades desde la vicepresidencia.

Relaciones Exteriores ($57,600): para el relanzamiento de la biblioteca Gustavo Guerrero, que opera en el edificio de la institución, en Ciudad Merliot.

Cultura ($262,800): realización de conciertos alusivos, publicaciones y conversatorios.

Gobernación ($172,900): emisión de un millón de sellos postales alusivos y la instalación de una torre de reloj en la Plaza Gerardo Barrios, que contará con cuatro paneles led que mostrarán un conteo regresivo de la fecha.

Para la 8 de la noche de este miércoles el gobierno ha anunciado Cadena Nacional, dónde se espera ver parte de los gastos para dicha celebración.

Además, dijo que no existe un discurso del gobierno en cuanto a la celebración del bicentenario debido a que este insisten mucho en la novedad y no quieren parecerse a los gobiernos anteriores.

"No hay discurso, ni siquiera discurso político, hay frases sueltas. Este gobierno, no ha querido articular un discurso típico del 15 de septiembre, y no lo ha querido hacer porque insiste mucho en la novedad, él no es como los gobiernos anteriores, pero qué es: ¿va haber prosperidad, entramos en una nueva época, en una nueva era y en qué consiste esa nueva era, ¿cuales son los valores, los valuantes de esa nueva era?", cuestionó.

Cardenal aseveró que lo único positivo de este gobierno es que dice que "todo es nuevo" ya que no repite los discursos de los gobiernos anteriores pero que debería de plantear un nuevo discurso y que esta celebración era su oportunidad para concretar en qué consiste lo novedoso de su gobierno, pero que no lo ha podido hacer debido a que no hay plan y basan su trabajo en la improvisación.

"Esta era una oportunidad para presentar un programa de gobierno para concretar en qué consiste la novedad de este gobierno, para concretar ese hito histórico que dice que tiene y para poder evaluar cómo se avanza en la ejecución de ese proyecto, pero eso no lo puede hacer porque no lo tiene planteado, va a salto de rata: improvisado. Y se va contradiciendo como lo hemos podido comprobar, ultimamnete se contradice más porque no tiene una articulación", agregó.

Por otra parte, se refirió a la nueva interpretación que dio la Sala de lo Constitucional que avala la reelección presidencial, la cual aseguró está viciada por ser magistrados impuestos a fines al gobierno

"No tiene validez el cambio que hubo en la Corte Suprema de Justicia, todo está viciado. Está viciado el sistema judicial, está viciada la resolución. No me sorprende, si para eso los han puesto. No hay que fijsrse en la resolución, así como dan una hoy, mañana pueden dar otra si se contradicen entre ellos mismos", dijo.

"Lo que pasa es que no tienen una visión política articulada solo saben que lo que tienen es mantenerse en el poder y se están aprovechando como todos los anteriores de los priviligios que da estar en el poder y del acceso del enriquecimiento fácil que da estar en el poder, eso es igual a los demás, disfrazado de otra manera. Por eso es que está coaptado el sistema judicial, la policía, el ejército y los jueces para poder mantenerse en el poder y mantener los privilegios, y mantener el acceso al enriquecimiento", agregó.