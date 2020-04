"Eso es una medicina basada en pánico; no tiene evidencia científica": médicos dudan de cabinas de desinfección

"Por favor pase a sanitización (sic) antes de entrar a Los Alpes", se lee en un cartel blanco, sujetado en una cinta amarilla que restringe el libre paso a quien quiera ingresar al cantón Los Alpes, de Tepecoyo (La Libertad). Es uno de decenas de puestos desinfectantes instalados en pueblos y mercados de El Salvador con la intención de prevenir el contagio del coronavirus.

Estos controles de "desinfección" instalados por comunidades y alcaldías incrementan en el país a medida de que hay más contagios de la enfermedad covid-19, causada por el coronavirus de nombre SARS-CoV-2. Desde personas hasta automóviles de todo tipo son rociados por completo con desinfectantes como lejía, amonio cuaternario, puriagua y cloro.

Aunque la mayoría de productos usados en esas zonas ayudan a desinfectar, dos infectólogos de El Salvador advirtieron que esos rociados son poco eficaces en la erradicación del nuevo virus detectado a finales del año pasado en la ciudad china Wuhan, que hasta el martes 21 de abril había contagiado a un poco más de 2.5 millones personas en todo el mundo, de las cuales 176,926 fallecieron, según el conteo del sitio web de la estadounidense Universidad Johns Hopkins.

"Eso es una medicina basada en pánico. No tiene ninguna evidencia científica que yo rocíe a una persona con ese tipo de líquidos, al contrario puedo desencadenar una reacción alérgica, les pueden causar daños en la piel. Eso no es necesario, son medidas basadas en el pánico, basadas en ocurrencias. Son medidas que no funcionan", dijo el infectólogo Iván Solano Leiva, vía telefónica.

Jorge Panameño, especialista en infectología, es más cauto que su colega, aunque el argumento es bastante similar. "La eficacia puede ser baja, porque depende de qué sustancias esté utilizando, cuánto tiempo es activa", advirtió, a la vez que aconsejó a impulsores de esa medida que se asesoren con expertos.

Más allá de la eficacia de la desinfección en las cabinas de rociado, los dos infectólogos coincidieron en la preocupación de que este tipo de acciones tenga efectos psicológicos negativos en la contención de la covid-19. Señalaron que las personas pueden creer que están completamente desinfectadas al pasar en las cabinas y descuidar medidas más importantes como el lavado de manos.

"Puede llegar a pasar, que me descuide, pensando que ya estoy (desinfectado). Y son más importantes las otras medidas: distanciamiento, uso de la mascarilla, lavado de mano", agregó Solano Leiva. Y aprovechó para recomendar a los alcaldes que gastar en medidas de prevención más eficaces, como repartir cubrebocas.

Mario Gamero, presidente de la Asociación Salvadoreña de Infectología, se distanció de la opinión de sus colegas, pero solicitó a la población no confiarse con ninguna medida de prevención, sobre todo ahora que el virus está en circulación en El Salvador, con 108 contagios locales, casi la mitad (48 %) de las 225 personas infectadas hasta el 21 de abril.

"Eso (cabinas) ayuda, porque si es lejía y está bien preparada, o cualquier otro desinfectante, esto puede ayudar a sanitizar (sic) su ropa. Cuando usted platica con alguien, mucha saliva queda en su ropa. En la tela, madera y en hierro o pasamanos, el virus puede pasar hasta tres días. O incluso en el carro cuando le ponen en las llantas o al carro completo", dijo Gamero sobre las cabinas de desinfección.

¿Qué hago al llegar a casa?

Además de analizar la eficacia de los puntos de desinfección, los tres infectólogos salvadoreños dieron a conocer un protocolo básico que toda persona debe seguir al regresar a casa si tiene que salir durante la pandemia del coronavirus. La limpieza, el uso de mascarillas siempre que se sale a la calle y el distanciamiento social son importantes.

Los especialistas recomendaron que al llegar al hogar no se tiene que entrar con la ropa ni zapatos que utilizó en la calle. Luego de cambiarse, debe lavarse las manos o incluso bañarse, además de mantener el distanciamiento con personas que estén entre los grupos vulnerables, como adultos mayores y pacientes crónicos de otras enfermedades (ver infográfico).