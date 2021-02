Especialistas: las vacunas contra covid son seguras

De acuerdo con Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las vacunas que recibirá el país a través del mecanismo Covax pueden proteger ante las nuevas variantes del virus.

En ese sentido, Iván Solano, miembro del Comité de Prácticas de Inmunización (CAPI) afirma que las primeras dosis que recibirá el país serán de la farmacéutica Pfizer, cuyo nivel de efectividad es de los más altos.

"Las vacunas de Pfizer brindan un 95 % de efectividad y es importante mencionar que son seguras, por lo hago un llamado a que el personal de salud no pierda la oportunidad de vacunarse. Es una inmunización segura", explica Solano.

Por su parte, la Asociación Nacional de Pediatría de El Salvador respaldó mediante un comunicado la seguridad de las vacunas. Los profesionales determinan que "la vacunación es la más efectiva estrategia para el control y prevención de las enfermedades infectocontagiosas".

La Asociación detalla que a la base de las vacunas hay una investigación científica rigurosa, que no es preferible la inmunidad de rebaño, que las vacunas no producen complicaciones serias o enfermedades, que no modifican el genoma humano, y que las cepas mutantes no son producto de la vacunación.

Dado que la inmunidad de la vacuna contra el covid se adquiere por medio de dos dosis, Iván Solano llama a los profesionales de la salud a mantenerse atentos y evitar un intercambio, "es decir si la primera dosis la reciben de Pfizer, la segunda debe ser también de la misma casa. No se puede hacer un intercambio", explica.

De acuerdo con los datos oficiales, esta primera entrega de vacunas permitirá inmunizar a unas 27 mil personas, "son alrededor de 50 mil personas de primera línea, y la primera entrega probablemente permita alcanzar a unas 27 mil personal, considerando que se deben aplicar dos dosis", explica el profesional médico.

La inmunización al personal de salud es una estrategia que se suma a las medidas de bioseguridad como el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y alcohol gel.

"La transmisión aumenta cada vez que bajamos la guardia y no hacemos caso de las medidas preventivas que han demostrado limitar la propagación de este virus. Una respuesta bien coordinada, que emplee la gama completa de medidas de salud pública disponibles, sigue siendo nuestra mejor esperanza para detener la transmisión en el corto plazo", remarcó Carissa Etienne, directora de la OPS.

"Si continuamos adoptando estas prácticas, incluso después de habernos vacunado, no solo podremos limitar la propagación de las variantes actuales, sino también evitar que surjan nuevas en el futuro", recomendó la funcionaria.