Especialistas no ven necesarias reformas a la Constitución salvadoreña

Diferentes abogados constitucionalistas manifestaron su descontento con el trabajo que está realizando el Ejecutivo a través de la Comisión Ad Hoc de reformas a la Constitución y dijeron que no es necesario hacer cambios en el documento.

Los especialistas dieron su opinión sobre el trabajo que está realizando el vicepresidente Félix Ulloa, quien es el coordinador de la Comisión Ad Hoc, en el marco del aniversario número 37 de la actual Constitución, que nació el 15 de diciembre de 1983.

Enrique Anaya, abogado constitucionalista y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, dijo que en las mesas de análisis que dirige Ulloa “no hay ningún constitucionalista, desde ahí ya es un riesgo. En realidad, ¿qué se quiere reformar? No es necesario reformar la Constitución, solo se pueden emitir leyes o reglamentos. Asumir que hay necesidad de reformar la Constitución es la primera farsa, lo que es cierto, es que hay que adecuar las leyes”.

Anaya enfatizó que “este proceso de reforma me parece problemático y políticamente antidemocrático”.Por su parte, Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana, manifestó que los abogados que conforman la comisión no son expertos en el área. “Las personas que están participando en este foro no son personas que tengan tremenda experiencia en derecho constitucional, donde hay muy pocos practicantes que puedan jactarse de eso. Pero en el foro no se ve esa experiencia constitucional que sí se requeriría para plantearse siquiera la idea de comenzar un proceso de reforma de la Constitución”.

Sáenz dijo que ve con preocupación que la propuesta venga del Ejecutivo, porque eso podría restarle independencia. “El hecho que sea una propuesta que surge del Ejecutivo y el procedimiento que han decidido para traer esta supuesta opinión ciudadana nos preocupa, ya que surge en un momento que, desde nuestra perspectiva, ha quedado en evidencia que la actual Constitución, en la forma que está redactada y en la forma que ha venido siendo interpretada por el tribunal constitucional, estorba”.



Otro abogado que dio su crítica fue Daniel Olmedo, miembro del IIDC: “un punto de crítica que se le puede hacer a este equipo Ad hoc es que, previo a estar promoviendo reformas, lo que se debe exigir es que el Órgano Ejecutivo cumplan con la Constitución actual”.

“Genera mucho temor que hayan reformas constitucionales viniendo de un Ejecutivo que ha presentado pocas credenciales democráticas en el poco tiempo que lleva gobernando”, aclaró.

Desde la comisión

“Esperemos que el Ejecutivo no salga con ninguna aberración al respecto. Ellos quieren hacer una reforma, ya sea de promover la reelección inmediata o lo que ya anunció el vicepresidente, que es superar la jurisprudencia constitucional que dicen que debe pasar dos periodos para una nueva elección. Ulloa pide que sea solo 5 años (para que un expresidente pueda postularse de nuevo)”, agregó Olmedo.

El vicepresidente Félix Ulloa dio su opinión al respecto y dijo que le da “pena ver cómo personas que uno creía inteligentes pueden ser cegadas por su rechazo al presidente e imaginar cosas imposibles, confundir al público con medias verdades y descalificar a profesionales que no comparten sus criterios. No tienen propuestas para una reforma ya que ellos se benefician con el status quo. Cualquier cambio sustantivo los incomoda”.