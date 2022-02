"Esperamos que se aplique la ley y se deje un precedente", dice Handal sobre proceso contra youtuber Roberto Silva

El exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Handal, reaccionó ante la reprogramación del juicio contra el youtuber Roberto Silva Rugamas y aseguró que lo único que espera en este proceso es que se haga justicia y que se aplique la ley.

"Espero se cumpla con hacer justicia y se castigue conforme a ley para sentar precedente de que por el simple hecho de tener acceso a publicar cualquier cosa en las redes sociales no se debe difamar, atacar y denigrar a cualquiera, peor aún si es por encargo", dijo Handal, quien sí se hizo presente a la sede del Tribunal Segundo de Sentencia porque es víctima y testigo en el proceso.

Silva es acusado en este caso por el delito de desacato en perjuicio del exlegislador. Según la acusación fiscal, el procesado insultó al exfuncionario de izquierda cuando se dirigía hacia la Asamblea Legislativa en marzo de 2020. Un año después, en marzo de 2021, el proceso contra Silva Rugamas fue enviado a instrucción y en septiembre del mismo año el Juzgado Cuarto de Instrucción decretó la apertura a juicio.

"El delito no es solo ataque verbal y ofensas, sino también acusaciones de ser financista de maras y dar órdenes de asesinar policías, así que el delito no puede ser excarcelable por la gravedad de lo expresado", mencionó el exdiputado.

De acuerdo al requerimiento fiscal, hubo un "amedrentamiento y hostigamiento" en repetidas ocasiones contra Handal, por lo que la Fiscalía asegura que fue un hecho planificado, ya que desde un día antes lo anunció en sus cuentas de redes sociales.

El inicio del juicio fue suspendido porque el imputado no se presentó. Ante esa situación el ex diputado tiene conocimiento de que Silva está detenido en el Centro Penal La Esperanza y desconoce porque no fue trasladado al juicio.

"Según acta que tengo en mi poder, se supone está en Mariona por indicación expresa de la jueza que lleva la causa por los delitos tipificados en la ley en defensa de una vida libre de violencia contra la mujer. Sin embargo, ni el juez a cargo de mi caso, ni la fiscal asignada al mismo tenían conocimiento de este hecho", afirmó Handal.

Otros casos donde hay dudas

Con las nuevas autoridades judiciales, hay casos emblemáticos que presentan anomalías:

1. Retraso

El proceso contra dos empleados del MINSAL acusados de asesinar a Gloria Rogel del Cid y Juan de Dios Tejada, ambos militantes del FMLN, se ha retrasado por el cambio del juez encargado.

2. De nuevo

La Cámara Tercero de lo Penal revocó el sobreseimiento definitivo en el caso contra Bertha Deleón por desobediencia de particulares y ordenó que el proceso se reanude.

3. Confusión

En agosto de 2021 personal de la DGCP trasladó a un reo equivocado en el juicio por el asesinato de Anahí Rivas. Habían dos Juan Carlos Vásquez en el penal y se confundieron.