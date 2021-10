Esperan fondos para extensión de la UES

Las autoridades la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador (FMO-UES) lamentan el recorte presupuestario de más de $3.5 millones que el gobierno realizó para el funcionamiento de la institución.

Aseguran, que hasta la fecha no han recibido una explicación sobre la reducción de fondos y tampoco el gobierno les ha informado si han sido asignados a un proyecto en específico.

"No es lo mismo que me digan este dinero ya no va para la construcción de alguna infraestructura, a que me digan que ese dinero que corresponde al funcionamiento de la UES ya no lo darán porque esto sí tiene un impacto sustancial, por lo que necesitamos las aclaraciones respectivas", dijo Cristobal Ríos Benítez, decano de la FMO-UES.

Este año la universidad recibió $31 millones, cantidad que se verá reducida para el 2022. "Esta disminución nos afecta en cuanto a la limitante de poder desarrollar nuevas carreras, en poder ampliar los cupos y el poder ampliar la cobertura para cubrir parte de la demanda, ya que con el actual presupuesto no cubrimos en totalidad todo lo que se requiere.

A pesar de la reducción en su presupuesto, la UES región oriental espera implementar el proyecto de extensión universitaria en el departamento de Morazán, en el cual vienen trabajando desde hace varios años.

Según Ríos, se están ampliando al menos 20 carreras universitarias para ser impartidas en el departamento.