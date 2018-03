Esperan mejoramiento completo de Roosevelt

Lee también

El anuncio de que pronto iniciarán los trabajos de readecuación de un tramo de la avenida Roosevelt, de la ciudad de San Miguel, ha despertado expectativas entre automovilistas que circulan por esa vía, quienes se preguntan si el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) también se hará cargo de rehabilitar los 3 kilómetros de carretera que no fueron incluidos en la primera fase de la obra.Los conductores coinciden en señalar que toda la Roosevelt presenta daños en la carpeta asfáltica, sobre todo en el sector donde se convierte en un camino que carece de cunetas y sistema de drenajes, lo que ha ocasionado daños en el pavimento y las orillas.“En el tramo que está antes de llegar al sector conocido como El Tráfico (intersección de la carretera Panamericana con la avenida José Simeón Cañas), hay baches y rajaduras, y las orillas permanecen llenas de agua empozada porque no hay cunetas. Esta calle también la deben arreglar”, dijo Ángel Reyes, quien es conductor de un taxi.Óscar Cruz, quien es conductor de un vehículo de carga, también considera que el FOVIAL debe reparar toda la avenida Roosevelt, pues no tiene mucho sentido que solo una parte de la vía quede en buenas condiciones y el resto continúe siendo una calle semirrural, que no cuenta con sistema de drenajes.“Sería bueno que aprovechen el mejoramiento de un tramo de esta calle para arreglar el montón de baches que tiene toda la Roosevelt; si no, una parte estará buena y el resto seguirá arruinada”, consideró.De hecho, el Fondo de Conservación Vial estudia varias opciones para mejorar el segundo tramo de la avenida Roosevelt, no incluido en la primera fase que va desde El Triángulo hasta la intersección de la calle Hermanos Maristas, según confirmó el director ejecutivo de la institución, Felipe Rivas.El funcionario señaló que una de las opciones sería realizar un mantenimiento rutinario complementario, que incluiría la colocación de una carpeta asfáltica más la construcción de un sistema de canaletas.También se estudia la idea de continuar con la línea de construcción del primer tramo, que incluiría una ciclorruta, el mejoramiento de aceras, arriate central y una superficie de rodadura con una vida útil de al menos 15 años.Rivas reconoció que el segundo tramo de la carretera carece de un sistema de drenajes y de un cordón cuneta, por lo que las aguas lluvias corren al nivel del pavimento, en escorrentías que con el paso del tiempo han dañado las orillas.En este caso sería necesario hacer una inversión mayor comparada con la proyectada para el primer tramo, por $5 millones.“El diseño ya lo tenemos. Es muy similar a la primera etapa, pero aquí el problema es más complejo porque no hay drenajes. Eso es lo que nos detiene un poco”, explicó Rivas.