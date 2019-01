Esperan que violencia no afecte instalación de centros de votación

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Miguel Ángel Cardoza dijo ayer que esperan que el incremento de la violencia registrado en la última semana no les afecte en la instalación de los centros de votación para el día de las elecciones presidenciales, el próximo 3 de febrero.

"Esperamos que este incremento de violencia de los últimos días no nos afecte directamente en el desarrollo de la instalación de los centros de votación. No nos ocurrió el día de ayer (domingo), o al menos no tuvimos un informe específico", sostuvo el magistrado durante la entrevista de Canal 33.

Cardoza aseguró que no hubo ningún impedimento por el tema de pandillas durante las pruebas y el simulacro de transmisión, el procesamiento y la divulgación de resultados, que se realizó el domingo.

"Hasta este momento no hemos tenido ningún inconveniente", reiteró en la entrevista de "República SV".

Respecto a la seguridad del sistema informático, el magistrado indicó que han tomado medidas; las cuales no detalló. En 2015, señaló que detectaron ataques desde algunas casas cercanas al Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), donde está instalada la mayor sede logística y se encuentra el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales (CNPRE).

"El tribunal sí ha tomado provisiones al respecto, porque sabemos que hay posibilidad de ataques. Pero, sobre todo, cuando estamos frente a una presidencial en donde, si bien es cierto es una elección que técnicamente es menos complicada, políticamente es más intensa; y, por lo tanto, las pasiones se desbordan y pueden haber algunas travesuras que pasen más allá de lo normal", dijo.

Sobre el simulacro, reiteró que funcionó la logística de campo, y las etapas de transmisión y recepción de actas; así como la digitación y el procesamiento.

Sin embargo, el magistrado sostuvo que hay aspectos a los que tendrán que prestarle atención. En cuento al proceso de la transmisión de resultados desde los centros de votación, comentó que todavía hay puntos desde los cuales no se puede enviar actas por los problemas de señal de internet.

En ese caso, indicó que el plan de contingencia es moverse hacia la sede logística cercana y enviarlas desde ahí. La otra opción también es trasladarse hasta CIFCO, en San Salvador.

Otro aspecto que deberán verificar, mantuvo, es el proceso de divulgación de los resultados, ya que el día del simulacro presentaron retraso para mostrar los datos y las actas transmitidas. De hecho, pasadas las 9 de la noche, todavía no se podía ver la página.