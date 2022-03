Esperanza de vida de mujeres transgénero es de 35 años

La esperanza de vida de una mujer transgénero es de 35 años para la región de América Latina y el Caribe: menos de la mitad de los años de vida que en promedio alcanzan una persona de sexo masculino o femenino. El dato fue revelado ayer en el marco de la Semana Transfeminista, organizada por la Colectiva Feminista, la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS) y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS).

La estadística está contemplada en dos informes del Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CEDOSTALC), que pertenece a ASPIDH y que es el único a escala regional que compila data específicamente sobre agresiones y violaciones a los derechos humanos de las mujeres transgénero.

"Nosotros nos encargamos de hacer el trabajo que los Estados no hacen, como El Salvador, que no registra estos casos porque no desagrega los datos, sino que solo los cuenta como hombre o mujer así nacidos con base en los genitales; entonces, no se cuenta con estadísticas sobre la violencia de la que somos objeto", anotó Britany Castillo, asistente técnica de la ASPIDH.

Castillo advirtió que este promedio de vida es tan bajo debido a diversos riesgos que podrían ser minimizados con la existencia de una ley de identidad. El mayor de los riesgos es ser víctimas de transfeminicidios, sobre todo porque el 98 % ha manifestado haber enfrentado violencia dentro del trabajo sexual, que es la forma de ganarse la vida de la mayoría de ellas, porque les es casi imposible obtener un empleo formal en una empresa privada.

"El 99 % vivimos en pobreza extrema, venimos de barrios populares donde no tenemos acceso a servicios que las demás personas sí tienen, por no tener un documento con el que poder exigir nuestro derecho al trabajo y al estudio. El 66 % de las mujeres trans ni siquiera terminó sus estudios, se quedó en sexto o noveno grado", señaló.

Otro de los factores de riesgo es la automedicación a la que se someten para cambiar su apariencia física y lograr cuerpos más feminizados en un afán por disminuir la discriminación. "Entre más femenina sos, pasás más desapercibida y sufrís menos discriminación, pero cuando tú muestras tu documento de identidad (que les identifica con el sexo masculino) cambia el chip totalmente a la persona con la que estás tratando", agregó.

Castillo calculó en una inversión mensual de $70 los kits de automedicación, que se costean a través del trabajo sexual, porque el Estado tampoco garantiza acceso a cirugías que les permitan una reasignación de sexo, la cual les permitiría automedicarse menos y prolongar de esa forma su esperanza de vida.

Las organizaciones adelantaron ayer algunas estadísticas del estudio "No muero, me matan", que será publicado a finales de este marzo y entre los hallazgos más destacados, según anotó Pamela Orellana, documentadora de ASPIDH, está el hecho de que el 44 % de mujeres trans afirmó sufrir discriminación y el 21 % agresiones físicas.

Las pocas estadísticas que se tienen sobre la situación de la población transgénero a escala regional no permite determinar a cuántas personas equivalen todos estos porcentajes. La última estadística poblacional data de 2012 cuando fueron contabilizadas poco más de 2,000 personas transgénero solo en tres cabeceras departamentales del país, según un estudio de una organización no gubernamental. Sin embargo, no hay un censo estatal, anotó Castillo.

Este estudio también revela que un 57 % afronta irrespeto a la identidad de género, otro 33 % sufre amenazas y un 17 % sufre acoso. La mayoría de las vulneraciones fueron cometidas por los clientes de su trabajo sexual.

"Sobre el nivel de instrucción que alcanzaron, la mayoría no terminó ni la primaria. No asisten a los centros educativos porque son lugares donde se les discrimina y violentan sus derechos", anotó Orellana.

Por su parte, Castillo advirtió que hay una ausencia de atención a la niñez y a la adolescencia en sus proceso de transición. En su caso, por ejemplo, recordó que cuando fue llevada a recibir atención psicológica, la persona que la atendió le dijo que debía adecuarse a ser hombre o a ser mujer, "porque no hay más".

Finalmente, Orellana reveló que el 57 % de las agresiones las han sufrido mujeres trans jóvenes, entre 19 y 30 años.

COMCAVIS TRANS, por otra parte, presentó el "Informe de personas LGBTI+. Privadas de la libertad", que fue realizado a escala regional con encuestas a 753 mujeres reclusas, de las cuales 348 son transgénero.

Este informe detalla que las agresiones más comunes tienen que ver con burlas, gritos, insultos y todo lo que tenga que ver con violencia verbal, así como también hay reporte de golpes, por parte de personal de custodia, personal administrativo y de otras internas.

La amenaza más usual, dijo el 44%, es que les cortan el cabello para eliminar sus rasgos femeninos. Un 90 % dijo que otra de las agresiones más comunes es referirse a ellas en público con su "nombre muerto" (el asignado al nacer), una acción que implica un rechazo al género con el que se identifican.

Todas las organizaciones exigieron la pronta aprobación de una ley de identidad de género para mejorar la calidad de vida de las personas trans, pero también para poder identificar a las víctimas mortales y encontrar a las desaparecidas, ya que en muchos casos las víctimas no pueden ser identificadas porque su DUI no coincide con su identidad de género; lo que entorpece la búsqueda.