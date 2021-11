“Espero en Dios de que realmente esté avanzando (las investigaciones)”: Madre de los hermanos Guerrero Toledo

La madre de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo manifestó que, hasta el momento, ni la policía ni la fiscalía le han informado nada sobre la captura de José Alexander Martínez, presuntamente involucrado en la desaparición de sus hijos el 18 de septiembre, en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla, La Libertad.

“Uno como mamá siente una impotencia al ver que los medios de comunicación publican algo de lo cual uno no sabe nada. Entiendo que debe tener cierta privacidad las investigaciones, pero uno merece saberlo y no enterarse por otros lados”, manifestó la madre en primicia a LA PRENSA GRÁFICA.

Agregó que se enteró de la captura del sospechoso por medio de las redes sociales y dijo sentirse “afectada emocionalmente”, pero tratará de pedir información sobre el avance del caso de los jóvenes desaparecidos.

“Espero en Dios de que realmente esté avanzando esto, no descansaré hasta encontrar a mis hijos. Cada día le pido a Dios que me levante y me de fuerza para salir adelante hasta encontrarlos porque solamente la mano de Dios sostiene a una madre que busca a sus hijos”, agregó la señora.