"Espero que algún día tengamos una directora en la PNC"

Dina Fuentes, de 49 años, formó parte de la primera promoción de agentes en la academia de la Policía Nacional Civil (PNC), fue la sargento del primer despliegue en Chalatenango en 1993 y obtuvo el Orden Numérico Institucional (ONI) 00001. Hoy, 26 años después, es la jefa de la Oficina de Atención Ciudadana (ODAC) - Unimujer de la delegación San Salvador Centro y ahí atendió a LA PRENSA GRÁFICA para charlar sobre su trabajo y el futuro de la institución.

¿Cómo describiría ser una mujer policía?

Fíjese que no es fácil para una mujer ser policía, porque esta es una institución históricamente hecha para hombres. El trabajo exige ciertas condiciones para las cuales normalmente la mujer no ha sido hecha; pero vamos a una preparación dentro de la academia que nos pone al mismo nivel a todos. Era todo un reto para mí en un principio.

¿Qué edad tenía cuando entró a la academia?

Tenía 23 años. Entramos a la academia en agosto de 1992. Éramos de la primer promoción que estaba conformada por un 20 % exguerrilleros, un 20 % del Ejército y el otro porcentaje de la sociedad civil.

¿Por qué se enlistó en la Policía?

Como civil me llamaba mucho la atención el que existiese un nuevo cuerpo de seguridad y que cuyo fin principal fuera el respeto a los derechos humanos.

¿Ser un policía es vocación?

Aquí nosotros nos dedicamos con nuestra vida a defender los derechos de cualquier ciudadano. Si usted no tiene claro eso, vino al lugar equivocado y yo se lo digo a muchos de los policías que están acá.

¿Cómo fue que obtuvo el cargo de sargento?

Un día antes de irnos al primer despliegue en Chalatenango nos dijeron: ‘se les hará una entrevista por una comisión de policías extranjeros de la ONU, porque obviamente tiene que haber mandos, no se pueden mandar solos’. Por la mañana hicieron las entrevistas y por la tarde estaban los listados. Vi que todos iban corriendo a verlos, pero me fui a comer. En eso llegó una compañera y me dijo que me fuera a ver. Me habían nombrado sargento. Me dio un miedo porque entendía que le darían un grado a un excombatiente, a un exmilitar, pero no a un civil. No me dio miedo ejercerlo, sino pensar que mis compañeros no me harían caso.

¿Recuerda alguna anécdota de ese tiempo como sargento?

Me hacían quedar mal porque tenía que formarlos y dar parte al superior. Pero, unos se iban para el baño y siempre me faltaban. Como eran mis compañeros no podía quemarlos, pero el jefe me descubría y me reenganchaba 24 horas más de servicio.

Al llegar a Chalatenango ¿cómo fue?

No teníamos dónde comer, camas ni catres, tampoco teléfono. No teníamos nada. Fue bonito porque no anduvimos pidiendo ordenanza o pensando en cómo íbamos a hacer con la comida. Lo que pensamos era ordenar todo eso. Mis respetos con toda esa gente porque tenían mucho compromiso y deseos de ayudar a la institución.

¿Cómo le dieron el ONI 00001?

Mire, la verdad es que hasta yo me sorprendo. Fui la única mujer sargento en todo mi grupo y éramos 600. ¿Por qué? ¿Por qué la número uno si habíamos casi 300 en Chalatenango? En un momento en que el machismo y el patriarcado estaba marcado en nuestro país, aún ahora, es una cachetada con guante blanco para cualquiera.

¿Cómo era el trabajo de la Policía en ese tiempo?

Estábamos encuartelados y salíamos hasta los 15 días, 10 días de licencia y trabajábamos ocho horas, descansábamos seis horas y de ahí volvíamos a agarrar otras ocho horas. Y ese era el rol que hacíamos. Pero en esas seis horas de descanso, si había una emergencia, teníamos que ir a apoyar. Así fue como de tres a cinco años.

Y con sus hijos, ¿cómo hizo para tenerlos con ese horario?

Me tocó tener a los niños dentro de la Policía. Bien embarazada recuerdo yo que una noche antes de ir a dar a luz a uno de mis hijos, estaba de turno en investigaciones y de repente, a las 3 de la mañana, hubo un muerto acá por la Ferrocarril, en San Salvador. Eran las 7 de la mañana cuando nos dijeron: ‘no va a llegar el señor fiscal porque tiene otro trabajo, así que levanten el muertito, échenlo a la patrulla y se lo llevan a Medicina Legal’. A todo esto yo ya no aguantaba los pies inflamados, el sueño, me dolía la espalda y a las 9 de la mañana, cuando me estaba bañando para irme a descansar, se reventó mi fuente. Me tocó irme al hospital y una hora después nació el niño.

¿Ha seguido desarrollándose dentro de la Policía?

Diez años después de estar en la Policía dije que estudiaría, pero era jefa del departamento de administración. Estudié administración de empresas y salió la convocatoria para oficial y ahora tengo seis años de haber salido. Ya estando aquí, como tengo 75 elementos bajo mi mando, necesitaba especializarme en esto y saqué una maestría en administración de recurso humano en línea de México.

¿El Salvador está preparado para una directora en la PNC?

En estos 26 años las mujeres nos hemos ganado un lugar. Yo creo que de eso no puede tener dudas nadie, les hemos demostrado que tenemos capacidad. ¿Por qué hasta hoy no hemos tenido una mujer? Vaya usted a saber. Y hay mujeres jefas muy buenas dentro de la Policía, mis respetos con ellas, yo espero que algún día tengamos una directora.

Sobre el caso de su compañera Carla Ayala, ¿qué opina?

Es una situación muy lamentable y, lo digo como mujer, qué pena que se den situaciones de ese tipo. Tenemos que tener la confianza en nuestros compañeros policías porque somos un solo cuerpo, un equipo de trabajo. Y esto que ha pasado no ayuda en nada, porque genera muchas dudas. Cada caso es diferente y es de haber estado ahí para saber qué pasó; pero independientemente de eso, nada justifica la violencia contra la mujer.

En su experiencia como policía, ¿cuál es su opinión del caso?

Se pudieron haber hecho muchas cosas en ese momento, porque tiempo que se pierde es evidencia que se pierde. Si bien es cierto ya no podemos hacer nada, lo que se descubra nos puede servir para mejorar la calidad de trabajo que hagamos. Si me hubieran dicho hace 26 años que algo así iba a pasar, palabra que no lo hubiera creído.

¿Ni cuando comenzó la Policía luego de la guerra civil?

Eso es lo contradictorio, porque a pesar de que al principio existía esa que si podremos, o no, llevar la fiesta en paz. Pero, se crearon niveles de compañerismo. Yo hablo de eso con los chicos que tengo bajo mi mando y les digo cómo han cambiado las cosas, porque el grado de respeto, solidaridad y compañerismo que había era mejor.

¿Se ve abandonando la fuerza policial en el futuro?

No, mire, esta es una institución de sacrificio. Tengo 26 años de estar en este bolado y créame que no es por gusto. Tengo vocación y no me veo, honestamente, trabajando en otro lado.