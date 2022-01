Espionaje y hackeos | "No somos ingenuos, ponemos la denuncia ante la Fiscalía sabiendo que probablemente no hagan nada... responden a Casa Presidencial": APES

El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) César Fagoaga advirtió este martes en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que "es preocupante" el caso de los hackeos a las cuentas de WhatsApp de periodistas iniciados un día después de que se confirmara públicamente el espionaje por medio del software Pegasus a miembros del sector y activistas.

"El miércoles 12 de enero nos referimos al caso Pegasus, fue conocido en publicaciones nacionales e internacionales. El día siguiente después de eso, comenzamos a ver el hackeo de la cuenta del Centro de Monitoreo de la APES, donde recibimos todas las denuncias. Esto nos preocupa, porque fue justamente un día después. Comenzamos a recibir denuncias por otras vías de otros periodistas", señaló Fagoaga.

Destacó que Pegasus es un software vendido a Estados y descrito por los creadores como una herramienta para controlar criminales y mencionó que utilizarlo contra los periodistas es "un acto de intimidación" y de "matonería" con el cual probablemente las fuentes se resistan a hablar con periodistas por temor a correr peligro. "Tener pegasus es como si alguien tuviera tu teléfono desbloqueado", expuso.

Cuestionó, además, "porqué un gobierno que espía a ciudadanos protege que se extraditen a criminales", refiriéndose a la resistencia mostrada por el oficialismo para extraditar a los cabecillas de la Mara Salvatrucha reclamados por Estados Unidos.

Sobre las denuncias de hackeos a cuentas de WhatsApp recolectadas por la APES, Fagoaga dijo que involucran a diez periodistas afectados, de diferentes medios de comunicación. Las cuentas de algunos fueron hackeadas incluso teniendo una doble verificación. "Estamos ante un caso bastante grave", dijo Fagoaga.

Explicó que en el caso de los que tenían la doble verificación, las cuentas pudieron ser recuperadas con mayor rapidez que quienes no tenían este sistema. "Si no tenés la doble autenticación demora hasta siete días, si la tenés dura menos tiempo", manifestó.

Agregó que la APES lleva "una bitácora de todo esto" que incluye los mensajes que han sido enviados a las cuentas y otros detalles.

"Este no es un ataque solamente contra la APES, ha sido contra bastantes periodistas, y se ha vulnerado la intimidad y las comunicaciones", dijo.

En ese sentido, mencionó que la APES interpuso en la Fiscalía General de la República (FGR) dos avisos, referentes al espionaje con Pegasus y los casos de hackeo.

"Nosotros no somos ingenuos. Nosotros ponemos la denuncia ante la Fiscalía sabiendo que probablemente no hagan nada. Primero, porque los intereses de la Fiscalía responden a Casa Presidencial... no veo un fiscal armándose de valor o diciendo 'voy a respetar la Constitución para hacer mi trabajo, un trabajo de forma independiente e investigar de dónde viene'... tal vez investiguen el hackeo, no lo sabemos; pero el caso de Pegasus, donde todo apunta que el espionaje viene de la actual administración, yo no veo al señor Rodolfo Delgado haciendo eso. Yo quisiera eso. Nosotros todavía intentamos creer en la institucioanalidad y le decimos: 'aquí está tu oportunidad para que hagás algo digno y para que respetés la ley y hagás una investigación seria, que es lo que se merece'", expuso.

"Esto es un grave retroceso a la libertad de expresión, que espíen a ciudadanos, que hackeen cuentas de ciudadanos y que el Estado se mantenga impávido. Es gravísimo, deberían estar haciendo algo", continuó.

Destacó que ante la situación, se está haciendo "otras investigaciones fuera de El Salvador" y dijo que "hay voluntad de organizaciones fuera de El Salvador" para ayudar a identificar de dónde vienen los ataques. "Va a ser complicadísimo, nos han dicho; pero nosotros tenemos todo el tiempo del mundo", apuntó.

Por su parte, Nelson Rauda, periodista y secretario de actas de la APES, quien participó de la misma entrevista, explicó que su teléfono fue intervenido con Pegasus durante 62 días y que el ataque coincidió con una investigación publicada por El Faro sobre las negociaciones de los hermanos de Nayib Bukele sobre una criptomoneda nacional.