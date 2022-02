Esquema completo para inmunocomprometidos es de tres dosis anticovid

A un año de haber sido colocada la primera dosis de vacunas contra el covid-19 en El Salvador ¿qué se sabe sobre la duración de esta protección? Los epidemiólogos Alfonso Rosales y Wilfrido Clará expresaron sus valoraciones sobre el futuro próximo de la estrategia de vacunación para combatir el covid-19 a escala internacional.

¿Cuánto tiempo duran los anticuerpos generados por las vacunas anticovid-19 en el cuerpo? ¿Será que ya va siendo necesario comenzar a revacunar a las personas? ¿Sirven de algo las cuartas dosis? Ante estas inquietudes, los especialistas fueron tajantes en afirmar, casi al unísono, que aún no hay una recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por parte de los organismos reguladores de medicamentos al respecto.

Rosales, sin embargo, anotó que sí hay una indicación para que las personas con un sistema inmunológico comprometido se apliquen una cuarta dosis.

"Ni la OMS ha definido ni el CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) ni Europa, nadie ha decidido nada sobre cuándo se va a revacunar. Todavía no hay nada definido al respecto. Ahorita la indicación que hay es que el esquema de vacunación completo, para mayores de 12 años, con Moderna y con Pfizer es de dos dosis, pero, si hay un problema de inmunodeficiencia, es decir, si el individuo tiene comprometido su sistema inmunológico, están recomendando tres dosis de entrada", señaló Rosales.

Por ejemplo, para Pfizer, entre la primera y segunda dosis, deben transcurrir tres semanas; entre la segunda y la tercera dosis, cuatro semanas; y a los tres meses deben recibir una cuarta dosis, explicó.

"Si se va a vacunar una vez al año o cada dos años, todavía no se sabe. Todavía no hay una indicación de la OMS o de parte de los organismos reguladores acerca de la regularidad de las vacunas de covid, porque la fase pandémica no ha terminado. Una recomendación de este tipo se podría hacer cuando ya se hubiese dado la transición a una endemia, y eso no ha ocurrido todavía en ninguna parte del mundo", advirtió, por otra parte, Clará.

Los únicos países que han decidido experimentar con la colocación de una cuarta dosis son Chile e Israel, comentó; y detalló que Israel llegó a la conclusión de que "no había ningún beneficio" en colocar una segunda dosis de refuerzo.

Clará, no obstante, explicó en detalle por qué revacunar no está siendo una estrategia contemplada a escala mundial.

En primer lugar, apuntó, porque la respuesta inmunológica tras la vacunación no solo radica en la cantidad de anticuerpos que generan, sino que además hay una respuesta de tipo celular, que también es estimulada por las vacunas.

"Si bien es cierto que con el tiempo el nivel de anticuerpos va disminuyendo con unas vacunas más rápido que con otras, la respuesta de células puede permanecer por más tiempo. Todavía no se sabe por cuánto más, pero sí por más tiempo, eso quiere decir que las personas no quedan completamente desprotegidas", valoró el especialista.

En segundo lugar, afirmó, está demostrado que las terceras dosis o dosis de refuerzo (booster), especialmente en adultos mayores o en personas inmunocomprometidas, aumentan notoriamente la cantidad de anticuerpos contra ómicron. Y, en tercer lugar, la pandemia no ha terminado.