Oscar Ortiz: "Está bastante claro que el entorno en el que estamos hoy es de un llamado a mucha violencia, de mucho odio"

La tarde de este domingo, un grupo de militantes del FMLN fue víctima de un ataque armado. El hecho ha dejado dos fallecidos y tres lesionados.

Ante esa situación, en una conferencia de prensa, Oscar Ortiz, secretario general del partido, dijo que la situación fue producto del ambiente de odio y confrontación generado por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

“Desconozco a este tipo que está en la presidencia, no puede jugar así con la situación de los salvadoreños”, dijo Ortiz a propósito del tweet del mandatario, en el que insinúo que el ataque había sido orquestado por el partido hacia sus mismos militantes.

Ortiz, además, hizo énfasis en que “este es un ataque contra el país, contra nuestra democracia”, cuando, luego de los Acuerdos de Paz, todos los partidos políticos han intentado “comportarse”.

Foto: cortesía

El efemilenista calificó el ataque como “salvaje”, e informó que en el vehículo se transportaban adultos y niños.

“Como FMLN, más allá de lamentar los hechos, queremos reafirmar que nosotros no somos intimidables, aquí estamos. A nosotros no nos van a intimidar, pero eso no quiere decir que no vamos a hacer sentir la gravedad de estas situaciones, porque esto es grave”, concluyó Ortiz.

Foto: cortesía