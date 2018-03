Esta diputada pasará a ser soltera con reformas a leyes

Lee también

Karla Hernández, diputada del partido ARENA, no duda en asegurar que será una de las primeras mujeres en hacer uso de las reformas a las leyes y pasar de divorciada a soltera."¡Claro! ¡Por supuesto que lo voy a cambiar!", dijo la legisladora al consultarle si ella haría uso las nuevas disposicione en el Código de Familia y la Ley del Nombre de la Persona Natural.Tal como estaban las leyes, las mujeres y hombres que daban por terminado un matrimonio tenían que usar como estado familiar “divorciada” o “divorciado”, sin embargo, con la reforma hecha en la comisión de la mujer, esto ya no se usará. Tanto la mujer como el hombre que se divorcie pasará automáticamente a llevar como estado civil el de soltera (o).Esto se logró con las reformas al artículo número 22 de la Ley del Nombre de la Persona Natural y al artículo 186 del Código de Familia.En caso del estado familiar viuda (o) queda a opción de las mujeres si siguen usado "viuda de", o solo el apellido del cónyuge fallecido o no lo usa.