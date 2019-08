¡Esta es la U!... de la indiferencia por sus propias elecciones

"No lo sé, yo no le puedo ayudar. Sí estudio aquí, pero no sé nada de eso, tal vez otro conoce más el tema". La frase viene de un estudiante de la Universidad de El Salvador (UES) al responder la interrogante sobre las elecciones en esta casa de estudios que se realizarán en octubre.

La apatía y el desconocimiento no solo es de él, al hacer un recorrido por la llamada alma mater muchos de los jóvenes no están al tanto de que en menos de tres meses se debe elegir un nuevo rector.

Indiferencia al margen, la UES parece ser un universo en el que cohabitan varios mundos. Las facultades de Derecho y Humanidades parecen las más empapadas con el tema de la elección, pero tampoco es la generalidad. Esteban estudia Filosofía y cree que es importante ser parte del proceso. "Es necesario que la comunidad universitaria participe, tenemos que hacer sentir que somos el alma de esta universidad, que tenemos decisión", dice. No pertenece a ninguna gremial educativa de las que, sostiene, manejan el proceso, porque en su mayoría son los que votan.

El desconocimiento del proceso para participar en las elecciones para la rectoría de la Universidad de El Salvador es lo que impide a muchos estudiantes votar.

Hacia la que fue llamada la "residencia" –el edificio de Filosofía– un grupo de estudiantes leen algunos folletos, pero no saben del tema, o no quieren saber. "Estamos ocupados con algunas tareas", asegura uno, que mira con desconfianza y con duda por las preguntas.

"La universidad avanza", dicen las autoridades como venta de un eslogan en el que el estigma "de revoltoso" ha quedado bastante atrás. Y sí, se pueden contabilizar cambios. Enquistada en el corazón de Humanidades está la ACOPUS, de R. L. (Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Aprovisionamiento de los miembros de la comunidad y corporación de la Universidad de El Salvador).

La invasión del dolar está presente; allí los rótulos de MoneyGran y RIA son una muestra evidente de la apertura para los que en el pasado pedían la disolución del Departamento de Idiomas por ser "el lenguaje del imperialismo". Los cajeros automáticos son parte de la ola moderna.

Esteban, estudiante de Filosofía

La ACOPUS parece alumbrar a lo que en antaño era conocido como el "bosquecito", un predio saturado de maleza y árboles que tenía etiqueta de prohibido. Hoy está lleno de senderos, algunas mesas y parece un espacio idóneo para poder relajarse y hasta repasar las clases.

Pero hay cosas que no cambian y dentro de esas está la frialdad por las elecciones. Un evento que podría ser masivo (la universidad tiene cerca de 60,000 estudiantes, además de trabajadores y docentes) ha tenido escasa participación histórica en esta comunidad.

"No + circo electorero", dice en un muro en un edificio, lo firma la Juventud Roja 8 de Octubre. No parece estar dirigida a las elecciones de la UES, así se intuye por la antigüedad de la pintura, es más bien con las pasadas elecciones presidenciales en el país; al margen de a quién aludan el viejo amor por las paredes sigue presente.

Hacia adelante en otro de los edificios de Humanidades la pelea es por el "no más cultos evangélicos", hay un reclamo por vehículos parqueados en zonas peatonales y luego hacen un llamado a los estudiantes a exigir, no dejarse, no callar... "Luchemos juntos por la UES", no tiene firma pero es la vieja consigna de la lucha; y la lucha parece solo haber quedado en las paredes del alma mater.

Javier un estudiante de Medicina, camina con su mochila colgada en los hombros, lleva la tranquilidad de quien no tiene preocupaciones de ningún tipo y es obvio que no le preocupan las elecciones. Dice que no sabe de estas, no sabe del cambio de rector; pero luego parece recordar algo: "Los licenciados sé que se reúnen para eso", dice con una sonrisa. De las elecciones y para que los estudiantes se enteren, piensa que se debe hacer una buena campaña de información sobre el proceso.

En la zona de Odontología las cosas tampoco se ven tan claras. José, ni siquiera parece llamarse así y solo da un nombre para salir del paso, es un estudiante de esta facultad que camina cerca del grupo de alcohólicos anónimos de la UES; hasta ve con extrañeza la pregunta sobre los comicios. "No, no sé nada, ni han dicho nada, quizás como todos andaban en reuniones por el 30 de julio".

La interrogante sobre las elecciones le suena tan raro como encontrar un grupo para rehabilitarse del alcoholismo en una universidad, pero como las elecciones también existe y está en un local de SETUES (Sindicato de Trabajadores de la Universidad de El Salvador), aunque a la hora de querer consultar con ellos sobre el evento se encuentra cerrado.

Lyan Donovan estudia Ingeniería Eléctrica, sabe que hay elecciones, pero no está enterado de cuándo; quiere votar, pero desconoce el proceso y sabe que el actual rector, Roger Arias, quiere la reelección. Al consultar sobre el trabajo de este asegura que "lo he visto participar de las actividades, como la marcha por los derechos del agua, creo que ha hecho buen trabajo", asegura.

Lyan, sin embargo, desconoce contra quién debe pelear su reelección Arias. El abogado Omar Pastor es el otro precandidato que busca la rectoría, pero nada es oficial todavía; cuando se inscriban la Asamblea General Universitaria autorizará en septiembre un periodo para campaña y solicitar el voto que llevará al nuevo mandatario de la universidad a la silla el 28 de octubre, entonces la comunidad estudiantil conocerá al nuevo rector.