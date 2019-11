Esta es la advertencia que el Fondo Monetario Internacional le hace al Estado salvadoreño

Abstenerse de adquirir compromisos financieros sin tener el dinero para pagarlos es la advertencia que el Fondo Monetario Internacional ha hecho al Estado salvadoreño.

Una misión del organismo internacional se encuentra en ronda de reuniones en el país, ya la sostuvieron con el Gobierno y hoy se reúnen con los diputados de la Asamblea Legislativa.

La jefa de misión, Aline Carare, hizo el llamado antes de iniciar la reunión en la Asamblea.

"Para nosotros es más importante ver el presupuesto 2020, ahora nosotros hemos discutido con el Gobierno los planes del presupuesto y estamos interesados en discutir con ustedes también los planes porque están riesgos en el futuro si hay otros gastos que son aprobados y no tienen recursos financieros, si no deuda", dijo Carare.

Los representantes del Fondo se refirieron a un ejemplo en específico de una medida que se aprobó sin tener recursos para pagarla: el aumento del FODES.

Además, el FMI también sondear cómo es la relación entre el Gobierno y la Asamblea, destacaron que esto es importante para mejorar el clima de negocios y atraer a los inversionistas.

Los diputados que estuvieron en la reunión con los representantes del Fondo Monetario Internacional, y expresaron que uno de los puntos que abordaron fue la relación entre Ejecutivo y Legislativo.

Según el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, una de las observaciones que les fue planteada es que la toma de decisiones que realiza el legislativo sin hacer la consulta respectiva a la presidencia de la república no abona al país.

El diputado de ARENA, Donato Vaquerano, detalló que en estos momentos, la situación y calidad económica de El Salvador no le permite seguir contrayendo deudas.

"Hay que evitar la confrontación", dijo.

Los diputados de las diferentes fracciones políticas concuerdan en que no se pueden aprobar proyectos si no se van a destinar los fondos respectivos. Ejemplo de ello son las fases II y III del Plan de Control Territorial impulsado por el gobierno, las cuales aún no cuentan con financiamiento aprobado por la Asamblea.