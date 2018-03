Esta es la razón por la que Pamela Posada no ha sido trasladada a Cárcel de Mujeres

Lee también

El director general de Centros Penales, Rodil Hernández, dijo esta mañana que solamente está esperando el oficio que debe enviar el juez de instrucción del Puerto de La Libertad para trasladar a la locutora y expresentadora de televisión, Pamela Posada, desde las bartolinas del puesto policial El Jute hacia Cárcel de Mujeres en Ilopango.Hernández también dijo que todos los demás procesados por su supuesto vínculo con el cartel de Sinaloa serán trasladados a un centro penal, después de que el juez lo ordene."Pamela Posada será enviada al Centro Penal de Ilopango, que es el destinado a todas las mujeres procesadas o condenadas. Todavía no ha sido enviada a ese penal porque el juez aún no ha enviado el oficio. En eso no tiene competencia la Dirección de Centros Penales, ni la Policía. Sino que es algo que debe enviar el juez. Lo mismo pasará con los demás imputados del caso, serán enviados a un centro penal, donde se les habilite un espacio", dijo Hernández.Hernández también explicó que, a pesar del hacinamiento en los centros penales, se coordinará la forma en que se habilitará el espacio para todos los involucrados en el caso del cartel de Sinaloa. Los imputados, que son 27, se encuentran esperando la audiencia preliminar.