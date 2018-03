Esta es la versión de la empresa de seguridad que custodiaba a Gustavito

"Gustavito murió al caer con su cabeza en el estanque"

El gerente de la empresa de seguridad SEGUSAL S.A de C.V, que brinda servicios de seguridad a todas las instalaciones y espacios que administra la Secretaría de Cultura (SECULTURA), aseguró a LA PRENSA GRÁFICA que los tres agentes destacados en el parque Zoológico no vieron nada irregular durante la madrugada en que supuestamente ocurrió el ataque en contra del hipopótamo Gustavito."El día en que se hizo público que el hipopótamo había sido atacado me hice presente a las instalaciones del Zoológico. Vi a Gustavito caminando y los veterinarios me dijeron que el animal es fuerte y que se iba a recuperar pronto. Me quedé con esa esperanza y luego entrevisté a los tres guardias que estaban de turno y registramos sus cosas y no encontramos nada sospechoso", dijo.El gerente detalló que en la parte trasera del recinto donde estaba Gustavito encontraron un portón de tela metálica con un hoyo, pero que hasta la fecha no se ha podido determinar si fue hecho durante la madrugada en que supuestamente fue atacado Gustavito.De acuerdo con el gerente, las grabaciones de las cámaras de videovigilancia fueron confiscadas por SECULTURA y la Policía Nacional Civil (PNC), quienes las han revisado. La agencia de seguridad no ha tenido acceso a ver las grabaciones, pero el gerente asegura que en esas grabaciones no aparece nada irregular."Me han contado, porque nosotros no hemos podido ver esas grabaciones, que en esas grabaciones no se ha visto nada irregular, no se ha visto a nadie sospechoso. Aunque eso sí, las cámaras lastimosamente no lograban cubrir el recinto de Gustavito", dijo.Según el gerente, los únicos que tenían acceso al hipopótamo eran los empleados del Zoológico. Una de las hipótesis que la agencia de seguridad tiene, aunque sin pruebas, es que Gustavito pudo haber sido dañado por empleados del Zoológico que están afiliados con los dossindicatos (SITRAMEC y SITRASEC) que mantienen una pugna en contra de la dirección del Zoológico y en contra de la secretaria de cultura, Silvia Regalado.Fuentes, que prefirieron el anonimato, coincidieron con la hipótesis de la empresa de seguridad sobre la posible participación de sindicalistas en el incidente de la madrugada del miércoles. Esas fuentes también detallaron que a las 3:05pm del domingo, por la falta de apetito que Gustavito tenía y por la debilidad que andaba, cayó, desde la orilla de su estanque, con la cabeza. Desde ese momento ya no pudo levantarse y comenzó a agonizar hasta las 9:30pm, cuando murió.Las fuentes también afirmaron que esa caída fue en un momento en que veterinarios y la administradora del Zoológico lo estaban observando. Luego, a la una de la madrugada, un tractor ingresó en el Zoológico para cavar y enterrar al hipopótamo.