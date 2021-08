“Esta no es calle, parece una piscina”: habitante de la colonia La Confianza de San Miguel

Residentes de la colonia La Confianza, de la ciudad de San Miguel, solicitan a la alcaldía de la localidad, la reparación de la calle principal de su comunidad.

La calles es de tierra y aseguran que sufre daños por las lluvias porque no cuenta con sistema de drenajes y el agua se estanca en el centro de la calle.

FotoLPG/Alfredo Hernández

“Lamentablemente, nuestra calle parece piscina, buscamos rutas alternas para entrar y salir, por las colonia vecinas, que también sufren de calles en mal estado”, explicó Omar Castillo, vecino .

FotoLPG/Alfredo Hernández

Aseguran que solicitaron a la comuna Migueleña les repare la calle, pero no fueron escuchados.

“Llevé una nota al alcalde Wil Salgado en nombre de la comunidad, pero él me dijo que no tienen fondos económicos para disponer y arreglar calles, pero nosotros mes a mes estamos pagando los impuestos. No pedimos una obra de miles de dólares, solicitamos que aunque sea vengan a echarle tierra y dejar más alta la calle para poder transitar y sino está en sus manos, pues que nos ayude a gestionar con el MOP”, expuso Castillo.