Estadio de San Vicente, en deterioro

“El estadio Jiboa (de San Vicente) está deteriorado. Su cancha pareciera un campo que no corresponde a un estadio. Cuando juegan los jóvenes y niños, se levantan nubes de polvo. La infraestructura también necesita ser mejorada, por eso pedimos que se retome ese espacio de los vicentinos y de quienes nos visitan”, manifestó Melvin Enrique López, residente cercano al estadio.Aseguró que el estadio vicentino, como es conocido, es importante para la recreación y el esparcimiento de jóvenes, adultos y niños, el cual incluso es sede del equipo campeón de la Segunda División del fútbol profesional, el Independiente Fútbol Club de San Vicente.Según se constató, la cancha tiene grietas y la grama prácticamente se ha secado. Estas son unas de las mayores necesidades destacadas por otros lugareños, ya que manifiestan que el estadio es un patrimonio de generaciones que merece más atención por parte de las instituciones correspondientes.“El estadio por ahora no cuenta con las condiciones óptimas; son mínimas, porque los equipos de fútbol, los intramuros, las actividades de Independencia y otros eventos se realizan pese a su estado, pero realmente se necesita que hagan algo por nuestro estadio. Vienen equipos (de fútbol) de otros lugares y critican porque la cancha es un caos”, dijo Fernando Carrillo, un maestro vicentino.Milton Rivas, director departamental del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) en San Vicente, manifestó que están conscientes de que el “terreno de juego tiene deficiencias”, y manifestó que es un problema que incrementa durante la época seca, ya que tienen dificultades con el abastecimiento de agua.“Durante el verano es más evidente, ya que se vuelve necesario regarla (la grama) y el servicio de agua que tenemos es irregular, si cae es en la noche y a esa hora no hay quien la riegue. Ya hemos hecho ver esa situación a la ANDA (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados), pero no hay respuesta”, expresó Rivas.Agregó que hay acciones esporádicas de apoyo que realizan otras instituciones, que colaboran con pipas para regar el campo, pero no es suficiente porque se necesita que sea permanente y el presupuesto con el que cuentan no alcanza.