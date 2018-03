Estado prepara plan para liberar a reos

Lee también

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó en un comunicado de prensa que 528 reos con avanzada edad o con padecimientos terminales podrían ser puestos en libertad, luego de la solicitud que emitió el Papa Francisco y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para descongestionar el sistema penitenciario.El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que todavía no tienen un número determinado de privados de libertad que serán beneficiados, sino que esto dependerá de los resultados de los exámenes que realizarán con el sector justicia en los próximos días.Según las autoridades, la medida también aplicaría para aquellos jóvenes que no hayan cometido delitos graves y que hayan demostrado su interés en reinsertarse a la sociedad.La magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, Doris Luz Rivas, dijo que le parece positivo que empiecen a usar las herramientas que permitan que los privados de libertad tengan la oportunidad de reencontrarse con la sociedad y con las víctimas.“Es el momento de trabajar esa parte de ese reencuentro de privados de libertad con la sociedad y las representaciones de víctimas; es un momento de construcción sumamente valioso. Que no se pretenda creer que es crear impunidad”, aseguró Rivas, en un foro realizado ayer con el que las autoridades buscan sumar esfuerzos entre instituciones para modernizar el sistema carcelario.El Ministerio también informó que 103 internos pasarán de la fase de confianza a la fase de semilibertad; es decir, podrán salir de las prisiones a realizar actividades durante el día. Actualmente existen 634 privados de libertad en fase de confianza y 261 en semilibertad.