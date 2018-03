Estado en funciones con presupuesto 2016

Lee también

Sin presupuesto inició el 2017 el Estado salvadoreño debido a que en la Asamblea Legislativa no se logró a finales del 2016 alcanzar un acuerdo para aprobar la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda.Que está desfinanciado y que no se deja claro de dónde se obtendrán los fondos, fue el principal motivo para que en el pleno los diputados de ARENA, PCN, PDC y GANA no dieran sus votos. Son 43 los que se requieren para su aprobación."No se logró en la Asamblea Legislativa aprobar el presupuesto General de la Nación correspondiente a este año. A partir del día de ayer se ha iniciado la ejecución del presupuesto del año 2016, el Estado sigue funcionando, la administración pública sigue funcionando", declaró esta mañana el secretario técnico de la Presidencia Roberto Lorenzana.$4,958.8 millones es lo que Hacienda propuso para el financiamiento del Estado en el 2017. Sin embargo, a consideración de ARENA, esa propuesta no cumple con la ley de responsabilidad fiscal y no incluye los pagos de pensiones a excombatientes, del FODES, del escalafón de salud, entre otros, por lo que debe corregirse.