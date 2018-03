Estado ha donado casi $300 mill a organizaciones desde 2002

Lee también

Un total de $294.6 millones de los fondos públicos de los salvadoreños se han donado a más de 250 organizaciones de la sociedad civil entre 2002 y 2017 para proyectos, periodo que comprende desde la administración del expresidente Antonio Saca, de ARENA, hasta la gestión del mandatario Salvador Sánchez Cerén, del FMLN.Al menos 49 asociaciones y fundaciones a las que se les ha otorgado más de medio millón de dólares durante el período concentran el 85 % de los fondos asignados entre 2002 a 2017.Así lo reveló el informe que presentó ayer la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), “Capítulo de Transparencia Internacional”, después de revisar los Presupuestos Generales de la Nación aprobados por la Asamblea Legislativa en los últimos 16 años. FUNDE señala que no se tiene certeza de los criterios de selección para otorgar estas donaciones, subsidios o algún tipo de apoyo para implementar programas y tampoco ha existido fiscalización de la Corte de Cuentas de la República (CCR).En general, los montos donados cada año pasaron de $8.5 millones, en 2002, a $27.9 millones para 2017, es decir, aumentaron $19.4 millones.De los $294.6 millones donados de los presupuestos de unas 25 instituciones del Estado, el 78 % del dinero equivalente a $230,961,827.00 sale de los fondos que se le asignaron al ramo de Educación. Estos fondos fueron destinados para 130 organizaciones sociales. Asimismo, de ese total, el 12 % que es equivalente a $36,506,180.00 fue otorgado del dinero de Salud a más de 30 entidades. Ambas son instituciones que cada año demandan más fondos.Educación, por ejemplo, requiere recursos para reparar escuelas y se queda sin fondos para pagar a los proveedores que trabajan para el programa presidencial Paquetes Escolares. En Salud, el Estado tiene una deuda de $1.8 millones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la compra de antirretrovirales para personas con VIH, además existen hospitales en mal estado y sin medicamentos.“Ahí la importancia de priorizar y revisar, porque posiblemente hay muchas instituciones que están haciendo una buena labor, pero si yo no alcanzo a cubrir las necesidades en mi ministerio, que es como mi casa, qué voy andar haciendo dando tantas donaciones”, indicó la investigadora de “Capítulo de Transparencia”, Jéssica Estrada.El Ministerio de Hacienda transfirió el 5 % de sus fondos, equivalente a $14,317,500.00, y la Presidencia de la República dio el 4 %, que serían $10,500,003.00, aunque según FUNDE, la Presidencia maneja que ha regalado más de $20,000.FUNDE informó que ante el debate reciente por las donaciones a las ONG identificaron que se han asignado $140.9 millones a 129 asociaciones y 64 fundaciones, desde diferentes carteras del gobierno central, principalmente de Educación.Entre las instituciones que han recibido más de medio millón de dólares están: FEPADE, Fundación Ayúdame a Vivir, Liga Nacional contra el Cáncer, AGAPE, Padre Arrupe, FIECA, FUNDASALVA, PROVIDA, FUSAL, jubilados de la extinta ANTEL, FUNTER, FUSALMO, UNES, y otras.LA PRENSA GRÁFICA publicó el pasado 21 de enero que hay organizaciones vinculadas a militantes de partidos políticos y diputados que recibieron fondos públicos del presupuesto 2016.Estrada aseguró que hace tres años le solicitaron información de donaciones a la Asamblea, y esta les envió un monto de más de $800,000 entregados en año y medio, sin embargo, dicen que en sus presupuestos no aparece. “Si bien es cierto que la Asamblea tiene un rol en la asignación de recursos, no es bueno porque puede prestarse al clientelismo político o cualquier otra prácticas de corrupción”, dijo.El director ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio, dijo que no están en contra de que se realicen donaciones a instituciones sin fines de lucro, quienes le hacen el trabajo al Estado. Sin embargo, se debe garantizar que los fondos se usen de forma eficiente y transparente. “La recomendación es que los fondos sean concursables, que haya criterios de selección”, indicó.