Estado sin brindar prioridad a víctimas de extorsión

"No existe una legislación específica de atención y protección integral a víctimas de extorsión", sostiene Celia Medrano, especialista en Derechos Humanos, en su análisis como parte de un conversatorio sobre este delito en el Triángulo Norte, organizado por la Iniciativa Global Contra el crimen Organizado Transnacional.

Especialistas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica sostuvieron que las víctimas siempre son ubicadas en último lugar, al dirigir las temáticas en una visión hacia la seguridad pública y un enfoque represivo.

Medrano hizo énfasis en que, aunque las víctimas son mencionadas muchas veces, no hay una prioridad hacia su atención y represión y, sobre todo, en el resarcimiento al daño del que han sido objeto.

"Hay que trabajar desde un enfoque preventivo la atención a las víctimas. Cualquier política pública tiene que tomarlas en cuenta. El prevenir la extorsión como práctica, como delito, el atender a las víctimas y darles los mecanismos suficientes para que tengan confianza de denunciar y puedan actuar frente a sus funcionarios debería ser un eje fundamental de cualquier política de prevención de violencia", añadió.

Explicó que en El Salvador hay una ley de atención y protección a víctimas y testigos, pero que está misma posee dolencias pues no se operativiza esa ley si la víctima no denuncia. "La mayoría de víctimas no denuncian por miedo y desconfianza a las autoridades y porque las personas están convencidas que no va a cambiar su situación por el hecho de denunciar", expresó.

Aseguró que, mientras las víctimas no tengan confianza para que cese la situación que están enfrentando, difícilmente puede pensarse que una legislación específica en la materia puede funcionar.

De acuerdo a los datos del informe, los países del Triángulo Norte reportan un 98.2% de detenidos por extorsión. Destacando Honduras con 353 detenidos, los cuales representan el 49.2% del total; El Salvador con 220 (30.7%) y Guatemala con 131 (18.83%).