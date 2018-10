Estados Unidos insiste en que negociaciones con países como China deben de ser transparentes

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, insistió hoy en que proyectos como las Zonas Económicas Especiales (ZEE) deben cumplir con parámetros de transparencia para que los beneficios lleguen a toda la población.

"Queremos que todas las negociaciones mejoren la inversión sostenible en El Salvador y que quienes se beneficien de acuerdos sean los salvadoreños, eso es lo más importante", declaró Manes a medios locales.

La diplomática estadounidense asistió a un foro organizado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la cual se enfocó en las relaciones de China con América Latina, y en la cual expusieron dos expertos estadounidenses.

El Salvador abrió relaciones diplomáticas con la República Popular China en agosto pasado. La decisión fue anunciada en cadena nacional de radio y televisión por el presidente Salvador Sánchez Cerén de manera sorpresiva.

Desde esa fecha, diversos sectores han pedido más detalles sobre las negociaciones que llevó a cabo el Gobierno salvadoreño. "Como todos sabemos, cuando hay negociaciones secretas nuevamente la gente, los ciudadanos de un país no ganan; solo los pocos intereses ganan cuando todo se está haciendo en secreto", insistió Manes.

"Todos los días Estados Unidos trata de apoyar, de mejorar el clima de inversión; y cuando habló del clima de inversión es el clima de inversión para los salvadoreños y el clima de inversión para los de afuera ¿cómo se puede mejorar eso? Y cuando están negociando de una forma no transparente, no pueden decir que eso fue una negociación transparente, eso no es posible, fue una sorpresa total para nosotros y también para todos lo salvadoreños. Entonces cuando hay negociaciones no transparentes sin duda estamos preocupados sobre la corrupción alrededor de esta decisión", declaró al preguntársele sobre la posición del Gobierno respecto a la apertura de relaciones diplomáticas con China en la reciente cumbre del Triángulo Norte con Estados Unidos.

Funcionarios de El Salvador y de China han negado que haya habido "arreglos bajo la mesa" tras la apertura de la relación diplomática. De momento, las autoridades de ambos países han llevado a cabo una primera ronda de conversaciones. El gobierno de El Salvador aún no ha informado a detalle sobre la agenda desarrollado ni cuando se desarrollará un nuevo encuentro.