Estados Unidos reclama por pandillero que el GOES se niega a extraditar y que quedará libre en febrero de 2022

La negativa del gobierno de Nayib Bukele de cumplir con tratados bilaterales con Estados Unidos para extradición podría provocar en febrero del próximo año la liberación de un pandillero buscado en el país norteamericano por 20 años.

Así lo explicó Jean Manes, encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, durante la entrevista Frente a Frente, de la telecorporación salvadoreña, en la que se refirió a la negativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) controlada por el Bukelismo para autorizar las extradiciones de pandilleros, incluida la de Armando Eliú Melgar Díaz, “Blue”.

“Hemos tenido este tratado bilateral por 100 años y en los últimos seis meses El Salvador no está cumpliéndolo. Esta persona, “Blue”, era el jefe de MS-13 para toda la costa oeste de Estados Unidos, desde California a Washington. Esta persona tenía responsabilidades y dirigía esos crímenes desde aquí. Obviamente tenemos un caso pendiente contra él y según los acuerdos que hemos tenido por 100 años deberíamos recibirlo para enfrentar la justicia”, criticó Manes, que también consideró inexplicable que la mayoría de pandilleros que El Salvador se niega a extraditar estén vinculados con la MS-13.

“Es una buena pregunta porqué (el GOES) no quiere que estas personas enfrenten la justicia. La mayoría tienen que ver con MS13. No sé porqué es eso, porque normalmente cualquier gobierno quiere que estás personas enfrenten la justicia, sobre todo cuando estamos hablando de este nivel de crímenes, que están matando gente, no sé cuál es la razón”, indicó.

Como parte del mismo reclamo, Manes relató uno de los casos que Estados Unidos intenta resolver y que está relacionado a un pandillero buscado por dos décadas luego de cometer un intento de feminicidio en Houston. Debido a que no ha sido extraditado, podría quedar libre en febrero del próximo año.

“Un ejemplo fuerte: esta mujer de Houston, Texas. Un hombre la secuestró y cortó su cuello, la tiró del coche, dejándola para morir. Por suerte, una persona a media noche la encontró al lado de la ruta pero no pensaba que todavía estaba viva. Llamó a la policía, y por un milagro sobrevivió”, relató Manes.

“Pasó seis meses en el hospital, tenía que aprender a hablar nuevamente, a caminar. Por 20 años fue la búsqueda de esta persona. Se encontró en El Salvador con ayuda de la policía salvadoreña, y está esperando la extradición para enfrentar la justicia en Estados Unidos. Esta persona estaba en el programa de los más buscados. Así de alto era su caso. Llevo 20 años de búsqueda, estaba aquí, en la espera de extradición, y los salvadoreños, el gobierno, están diciendo para no enviarlo”, lamentó.

“¿Y qué pasa? Está en la cárcel de una forma temporal, pero solo puede estar ahí por dos años, esperando el proceso para enviarlo a EUA para enfrentar la justicia y termina este período en febrero de 2022. Esta persona va libre por la decisión del gobierno de El Salvador de no cumplir con este acuerdo bilateral, y esta mujer no va a recibir justicia”, criticó la encargada de negocios de Estados Unidos el actuar del gobierno de Nayib Bukele.

A la fecha, tanto magistrados impuestos por Nuevas Ideas como también el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, han defendido la no extradición de pandilleros asegurando que no hay garantías para que no se les aplique la pena de muerte en Estados Unidos. Sin embargo, Manes aseguró que su país ya entregó toda la información y asumió todos los compromisos que no aplicara la pena capital, en aras de lograr la extradición. Empero, pese a ello, el GOES continúa sin cumplir con los tratados bilaterales.



Jean Manes explica uno de los casos por los que piden la extradición de un pandillero a EUA; señala que demoraron 20 años en encontrarlo y, debido a que el gobierno de Nayib Bukele se niega a extraditarlo, saldrá libre en febrero de 2022. pic.twitter.com/5An5yBQQaq — LPGPolitica (@LPGPolitica) November 22, 2021