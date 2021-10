Estados Unidos sin confianza en los gobiernos del Triángulo Norte

El Gobierno de Estados Unidos no confía en sus pares de los países del Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala.

El constante debilitamiento institucional, los crecientes señalamientos de corrupción a funcionarios gubernamentales, los vínculos con grupos, la casi imperceptible separación de poderes y los intentos por deslegitimar el trabajo de las organizaciones sociales y de la prensa independiente son señales de alarma para Estados Unidos.

Ayer, en Washington, D.C., inició el Foro Internacional: Panorama global, tendencias y rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción e impunidad en el triángulo Norte de Centroamérica. En el panel inaugural, el director ejecutivo de la Fuerza de Tarea del Triángulo Norte, de USAID, Michael Camilleri, y la congresista Norma Torres coincidieron en que la falta de confianza por parte de Estados Unidos está fundamentada.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó incluso antes de que fuera electo presidente su intención de dirigir hacia los países del Triángulo Norte ayuda económica por hasta $4 mil millones. "(Esa inversión) básicamente dirigida a que las personas que vivan en Honduras, El Salvador y Guatemala puedan vivir dignamente, que puedan tener oportunidades en sus propios países", dijo en el panel el representante de USAID, la agencia de cooperación estadounidense.

En síntesis, la estrategia de Biden tiene cinco pilares fundamentales: promover el crecimiento económico inclusivo; combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y promover el Estado de Derecho; defender los derechos humanos; mejorar la seguridad y combatir la violencia de género.

Aunque son cinco, Camilleri dijo que la administración estadounidense pone especial énfasis en el relacionado al combate a la corrupción, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y respeto al Estado de Derecho, ya que consideran que son la base para que una sociedad funcione adecuadamente y en pro de sus ciudadanos.

"La corrupción impacta no solamente en la posibilidad de disfrutar una vida en estos países, si no que afecta directamente en los intereses de los Estados Unidos. Sabemos que la corrupción impide la inversión extranjera, sofoca el crecimiento económico y la creación de empleo, erosiona los servicios públicos y al tiempo perpetúa patrones de larga data de exclusión e explotación", consideró Camilleri.

En cuanto al caso específico de El Salvador, Estados Unidos ha condenado el asalto militar a la Asamblea Legislativa liderado por el presidente Nayib Bukele, la destitución arbitraria de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general y la imposición en esos puestos de personas afines al oficialismo, y también la separación poco justificada de jueces y magistrados; y la habilitación de la reelección presidencial inmediata e indefinida.

"No podemos confiar en los gobiernos que están en la región, estos gobiernos toda la información que han dado es muy clara, no están comprometidos en avanzar (con su) sociedad, no están comprometidos en invertir en la sociedad, con lo único que están comprometidos es ellos mismos, en su riqueza propia", opinó la congresista Torres.

Un temor que surge entre los funcionarios que estuvieron en el panel es que los gobiernos del Triángulo Norte están cerrando de manera paulatina los espacios cívicos en sus respectivos países.

"Vemos crecientemente que el espacio cívico se va cerrando, la libertad de prensa cada vez es más difícil y la separación de poderes empieza a erosionarse, las garantías democráticas, las garantías constitucionales cada día son más frágiles, así que realmente tenemos una tarea difícil adelante y la ayuda exterior de los Estados Unidos puede jugar un factor pero el liderazgo de los centroamericanos va a ser lo más clave en esto", enfatizó el integrante de USAID.

Ante la ausencia de confianza en los gobiernos centrales y demás Órganos de Estado, las autoridades estadounidenses apelan a las organizaciones sociales, con especial énfasis a aquellas que se dedican a la ejecución de programas para fortalecer la institucionalidad y combatir la corrupción, para continuar canalizando su cooperación económica y que este llegue a los ciudadanos.

"(Estamos) reconociendo que los cuatro años anteriores (a la administración Biden) no haber puesto atención nos ha costado no solo la relación que hemos tenido, pero hemos retrocedido tanto que ahora el trabajo que tenemos enfrente es muy, muy grande, pero no tan grande que no lo podemos hacer… La sociedad civil es lo más importante en la región, sin ustedes no podemos trabajar en la región, sin ustedes no podemos invertir en la región", dijo la congresista.