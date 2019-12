Estafadores despojan de remesas a 40 personas

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que más 40 personas que han retirado remesas en diferentes instituciones bancarias de la ciudad de Santa Rosa de Lima, La Unión, han sido despojadas de su dinero en los alrededores de las agencias, durante esta semana.

Aunque la Policía dice que no cuenta con denuncias formales de los casos, confirma que ha tenido conocimiento de esa cantidad de personas que han sido víctimas de una red de estafadores que está delinquiendo en el municipio, pero que llegan de otros departamentos del país.

De acuerdo con los testimonios que ha conocido la PNC, la red de estafadores está utilizando una estrategia conocida como "el juego de manos", que es el uso de algún tipo de sustancia que produce diversas reacciones secundaria a la víctima, lo cual permite a los delincuentes despojarlas de su dinero y pertenencias sin ninguna resistencia.

"La modalidad que están utilizando es que se acercan a la víctima amigablemente, le dan la mano como que ya la conocen, y por lo general las víctimas son receptivas al saludo, pero luego se sienten adormitadas y los llevan para otras parte y les quitan el dinero que han retirado", detalló el jefe de Investigaciones de la PNC de La Unión.

Las autoridades policiales aseguran que no han logrado determinar que tipo de sustancia es la que están utilizando los delincuentes para provocar esos efectos en las víctimas, pero que lo cierto es que la mayoría de ellos manifiesta que después de estrechar la mano del desconocido, se sienten mal, con mareos y que luego no saben lo que hacen.

Según los casos que ha conocido la Policía, la víctimas han sido despojadas de cantidades de dinero que oscilan entre los $50 y $100. La Policía afirmó, que sólo el martes anterior tuvieron conocimiento de al menos 20 casos que ocurrieron en la ciudad limeña y que el miércoles se reportó una cifra similar.

De acuerdo con las investigaciones son varios los delincuentes que integran la red de estafadores, y que la cantidad sustraída a las víctimas asciende a más de $5 mil.

"Lo que recomendamos es que cuando se lleve dinero no se debe prestar atención a personas que se acerquen, no demostrar amistad a personas extrañas y no dejarse engañar porque a veces también llegan con apariencia de cristianos, con su tradicional camisa manga larga, su biblia bajo el brazo o la señora con su mantel en la cabeza para crear confianza", indicó el oficial de la PNC.

Ayer, la Policía de San Miguel, también recomendó a la población tener mucha precaución al momento de contactar con ofertantes que utilizan las redes sociales para comercializar diversos productos, de los que una vez obtenido, por medio electrónico, el pago total exigido se niegan a entregarlos.

"Como institución recomendamos a la población ser precavidos al momento de negociar productos y servicios a través de redes sociales para no ser estafados" dijeron.