"Estamos a punto de colapsar, literalmente, el sistema de salud está saturado": Alabi recomienda consultar hasta el quinto día de fiebre por sospechas de covid-19

"Estamos a punto de colapsar, literalmente, el sistema de salud está saturado", reiteró este viernes 3 de julio el ministro de Salud, Francisco Alabi, en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, donde fue entrevistado sobre la situación de la pandemia de covid-19 en El Salvador.

Las declaraciones llegan la misma semana en que la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia difundió imágenes de áreas de espera de hospitales vacías y aseguró que con la apertura del nuevo Hospital El Salvador "estamos logrando descongestionar los hospitales".

"Estamos a punto de colapsar, los hospitales están sumamente saturados, estamos tratando de organizar de manera que se pueda dar atención en salud... he visto comentarios en los cuales a veces incluso personal de salud dice 'esta no es la realidad'... es que nosotros no estamos en ningún momento tratando de ocultar que el sistema de salud se encuentra saturado, para nada, lo que estamos tratando es organizar pacientes para que hayan áreas donde se puedan recibir pacientes", argumentó.

"Los pacientes de coronavirus siguen llegando... no depende del Ministerio de Salud el poder evitar que sigan llegando o asistiendo a los centros de atención", dijo.

Alabi fue cuestionado si es cierto que a las personas enfermas que llegan a los hospitales se les está pidiendo que lleven sus colchonetas. "No es del todo cierto, debemos comprender que el personal de salud está con carga laboral bastante alta", dijo.

"No tenemos mayor cantidad de camas hospitalarias para seguir atendiendo y más si la tendencia de casos confirmados se incrementa, pues vamos a tener mayor tendencia de tratamientos por complicaciones y eso nos va a poner en una situación bastante compleja", mencionó también.

El ministro dijo que "la facilidad de transmisión de la enfermedad hace que toda la población pueda tenerlo (el covid-19) en un momento y si toda la población asiste a los centros de provisión de servicios saturan el sistema y de alguna manera eso no es eficiente".

En ese sentido, dijo que "los factores" que deben tomarse en cuenta para que una persona enferma con síntomas de coronavirus decida asistir a un centro de atención hospitalaria es que existan "signos de alarma" que son la "persistencia de fiebre y dificultad respiratoria". Al principio de la pandemia, la recomendación de las autoridades era consultar ante la primera aparición de síntomas, ahora esto ha cambiado.

Alabi dijo que con "persistencia de fiebre" debe entenderse por una fiebre de "más de cinco días". Mencionó que cuando la fiebre se quita y reinicia "nos está diciendo casi con el cien por ciento de probabilidad que se está desarrollando neumonía o que la fiebre es provocada por neumonía en uno de los campos pulmonares".

Además, Alabi dijo que hay "dos situaciones por las que debemos ingresar a un paciente", basados en criterios "a nivel internacional" que es cuando "requiera tratamiento médico con oxígeno o líquidos endovenosos".

Actualmente, las cifras gubernamentales reportan 2,797 casos activos de covid-19 y 7,842 sospechosos.