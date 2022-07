“Estamos abandonados e invisibilizados”, afirman familiares de personal sanitario fallecido por covid-19

Trabajadores de la salud fallecidos por covid-19 fueron recordados este 14 de julio, Día del Médico en El Salvador, por sus parientes con una misa en la parroquia San Francisco, en San Salvador. Padres, hermanos, hijos, esposas y esposos llevaron fotografías de sus familiares.

Al finalizar la misa, los familiares del personal sanitario lamentaron que el Gobierno aún no cumpla la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud. Señalaron que solo están recibiendo excusas.

Laura Laínez, coordinadora del Movimiento de Familiares de Personal de Salud Fallecido por Covid-19, señaló que están abandonados por el Gobierno. Esto pese a que han sostenido reuniones con Francisco Alabí, titular del Ministerio de Salud (MINSAL).

“Ya llevamos dos años de espera y no hay respuesta, estamos desesperados. Nuestros familiares fallecidos eran cabeza de hogar y hemos caído en la desgracia, no solo económica, si no de salud. No tenemos ni para vivir el día a día. Esto ya lo hablé con el ministro y no hemos tenido ninguna respuesta, estamos abandonados e invisibilizados, ya ni nos mencionan en los medios de comunicación”, dijo Laínez.

Warner Bonilla, hermano de un médico que murió a causa del covid-19, indicó que las familias están enfrentando una situación “difícil” tras el fallecimiento de sus parientes.

“Pareciera que de parte de las autoridades se trata solamente de una táctica dilatoria, en un determinado momento eran los héroes de blanco, la primera línea; hoy los héroes son otros y no tenemos nada en contra de ellos, pero queremos que el sacrificio de todas estas personas, nuestros familiares, tanto que se dijo y se reconocía, que lo lleven a la práctica”, aseveró Bonilla.

El decreto 723, aprobado en 2020, establece que familiares de personal sanitario fallecido por covid-19 en plena emergencia recibirán una compensación de $30,000. Es decir, por las 222 familias que hasta la fecha han perdido a su ser querido por el covid-19, el Estado tiene que erogar $6.66 millones.

El Movimiento por la Salud "Dr. Salvador Allende (ALAMES)" contabiliza 233 fallecimientos del personal de salud que brindaba atención a covid-19. De ellos 77 son mujeres y 156 hombres.

Según ALAMES, murieron 50 médicos especialistas, 51 médicos generales, 43 enfermeros, 49 trabajadores de servicios generales y administrativos, dos estudiantes de medicina y 37 personas que laboraban en otras profesiones de la salud.