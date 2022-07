"Estamos angustiados por falta de anticonvulsivos en el Bloom"

La red de hospitales públicos de El Salvador enfrenta una vez más problemas de desabastecimiento de medicamentos. En el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom no hay Topiramato, un fármaco indicado para tratar la epilepsia.

Un padre de familia manifestó a LA PRENSA GRÁFICA estar preocupado porque el Hospital Bloom no cuenta con Topiramato desde el 8 de julio. Ese medicamento lo necesita para su hijo que padece parálisis cerebral desde hace varios años.

"Me dijeron que ningún hospital cuenta con el medicamento y que probablemente ingresaba hoy (viernes 15 de julio) , pero tampoco había", aseveró.

Su hijo debe ingerir 14 pastillas diarias y, aunque las autoridades del nosocomio infantil le prometieron solicitar el Topiramato prestado a otro hospital, le informaron que ningún hospital del sistema público tiene el fármaco. "Le hablé al doctor que lo atiende y me dijo que lo que se puede hacer es cambiarle el medicamento, pero en cuestión de neurología no se puede hacer eso", señaló.

Son más

En redes sociales circuló otra denuncia de desabastecimiento en el Bloom: "Nos encontramos preocupados y angustiados por el desabastecimiento de medicamentos anticonvulsivos como: Keppra , Clonazepan, Topiramato, Epaminan", escribieron padres de familia en el perfil de Facebook la Fundación Amor Sin Medidas.

También advirtieron que no hay medicamentos gastrointestinales para reflujo como Gastroflu, Omeprazol, Muvett y otros fármacos para estreñimiento.

"Todos estos medicamentos son despachados en el Hospital Bloom. Dicen ‘No hay’. Hay mamitas que viajan desde muy lejos y regresan solo con las recetas. La mayoría de nuestros niños necesitan esos medicamentos y no tenemos para comprarlos", se lee en la denuncia de la fundación.

El costo de estas medicinas en farmacias privadas, según un sondeo de este periódico es el siguiente: 30 tabletas de Keppra 1,000 mg : $60.73, 30 tabletas de Keppra 500 mg : $34.28, Solución de 300 mililitros de Keppra 10 gramos: $56.64.

Las 30 tabletas de Clonazepam 2 mg cuesta $7.85. Los 60 comprimidos de Topiramato de 25 mg valen $20.50 y un frasco de 120 mililitros de suspensión Epamin de 125 mg cuesta $17.45.

Los adultos también están sufriendo escasez. Hay desabastecimiento para tratar a pacientes con enfermedades crónicas, según denunció personal médico del Movimiento ALAMES Dr. Salvador Allende. La organización, que hace contraloría de las condiciones de trabajadores de salud en hospitales nacionales, indicó que en este momento no hay Metformina, un medicamento utilizado para pacientes con diabetes tipo 2, ni Omeprazole.

Un miembro del movimiento, que pidió anonimato, consideró que la escasez se debe a ue no existe un plan nacional de salud 2019-2024: "No sabemos cuáles son las estrategias para prevenir las enfermedades, y no solo las emergentes, sino también las crónico-degenerativas".