“Estamos ante un reto democrático, no ante una ocasión de negocio”, dice relator de la ONU sobre ley de aguas

El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, advirtió este viernes que el agua no puede gestionarse bajo dinámicas privatizadoras. El relator participó en un conversatorio organizado por Cáritas El Salvador y otras oenegés, donde se abordó la crisis hídrica de la región y el proceso de construcción de la ley de aguas en el país.

Arrojo-Agudo, junto con el relator de obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medioambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd, enviaron el 1 de noviembre pasado una carta a Nayib Bukele donde expresan su preocupación por la iniciativa de ley de recursos hídricos que promueve el Gobierno y sus diputados.

Un día después de conocerse la misiva, Arrojo-Agudo expresó la importancia de defender el carácter del agua como un bien público durante el conversatorio de Cáritas. El relator agregó que la gestión del agua debe responder y priorizar la protección de los derechos humanos, los cuales consideró una expresión de gobernanza democrática y un ejercicio de obligaciones internacionales.

“No podemos considerar el agua - y lo han dicho ustedes, yo simplemente lo repito- como un bien económico a gestionar bajo dinámicas de privatización y mercantilización”, dijo el relator.

En ese sentido, indicó que se debe generar una discusión ética que permita distinguir los usos del bien hídrico vinculados a la vida, “colocándolo en máxima prioridad” el uso del agua para interés público, en segundo lugar el interés general de la sociedad y hasta en tercer lugar el agua para el crecimiento económico.

Estas declaraciones siguen la línea de lo que expusieron los relatores en la carta dirigida a Bukele. Una los artículos que cuestionaron los funcionarios de la ONU es el 61, ya que a las juntas comunales de agua otorga concesiones de 5 años prorrogables por otro periodo igual, pero a las empresas privadas le entregan permisos de explotación por 15 años, que pueden renovarse por otros 15. Otra de los señalamientos es que a estas empresas no les exigirán permisos ambientales.

“Lo que yo creo que está afectando en primer lugar de manera más intensa a El Salvador son los procesos de privatización de los servicios de agua y saneamiento, a través de dinámicas concesionales por periodos largos, de 15, 20, 25, 30 años”, dijo Arrojo-Agudo.

“Hacer del agua un negocio no es el camino. Estamos ante un reto democrático, no ante una ocasión de negocio”, insistió. Destacó que no se trata solo de una gestión estatal pública y es necesaria la participación de la población en la gobernanza democrática del agua.

Haciendo énfasis en el derecho humano al agua, Arrojo-Agudo dijo que las Naciones Unidas logra pactos internacionales para el reconocimiento de garantías y estos acuerdos se convierten en obligaciones legales internacionales. Sin embargo, vigilar que estos tratados se cumplan corresponde a los gobiernos, pero también requiere de la vigilancia ciudadana y el empuje democrático.

En el evento virtual, Elmer Gomez, representante del Movimiento Ciudadano por el Derecho Humano Al Agua, recordó que durante 13 años han presionado por el reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución de la República.

La anterior Asamblea Legislativa aprobó reformar la carta magna para incorporar esta garantía, pero para que la modificación entre en vigor debió haber sido ratificada por los actuales diputados. Sin embargo, rechazaron la iniciativa cuando fue propuesta por el FMLN. “A pesar de que estamos a siete meses de haber integrado la nueva Asamblea Legislativa, no hay agenda en el tema”, dijo Gómez.

El Ejecutivo entregó el 18 de junio la iniciativa de ley de recursos hídricos a la Asamblea, luego que la Comisión de Medioambiente archivara los insumos que la sociedad civil había presentado desde 2006 y a pesar de que ya había un anteproyecto avanzado con 106 artículos aprobados.

Una comisión ad hoc se ha encargado de revisar el tema y una de sus primeras decisiones fue excluir de la discusión una nueva propuesta ciudadana que se llevó al congreso el 14 de junio, dejando como base del debate solo el anteproyecto del Ejecutivo. Aunque la comisión recibió a varios actores de la sociedad civil para escuchar sus opiniones, las organizaciones consideran que sus insumos no se tomaron en el articulado que ya fue aprobado por los diputados.