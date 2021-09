"Estamos ante una generación cobarde": Lady Drag el manifestante que alienta a los jóvenes a salir a las calles a luchar por sus derechos

Diversas organizaciones y sectores de la sociedad civil convocaron a diferentes marchas este 7 de septiembre para mostrar el descontento por diversas acciones del gobierno de Nayib Bukele.

En una de ellas, que fue convocada para protestar contra la imposición del bitcóin como moneda de curso legal, cuya ley entró en vigencia este día, sobresalió un manifestante que se identificó como Lady Drag. "Soy un artista independiente, no represento a nadie, me represento a mi mismo", dijo.

No solo destacó entre las decenas de manifestantes por su atuendo extravagante típico de las Drag Queen, sino que sobresalió por el mensaje contundente dirigido hacia los jóvenes.

Cómo parte de su indumentaria el joven portó un cartel que decía: "Estamos ante una generación cobarde"

"Una de las principales causas por las que decidí salir a manifestarme este día es la indignación por la cobardía de esta nueva generación. Estamos ante una generación cobarde, que le tenemos miedo a salir a las calles y tomarnoslas. Estamos ante una generación donde piensan que publicando en redes sociales, en un tweet, en Instagram, en una historia de Facebook van a solucionar todo o están haciendo buya. Es cierto que eso ayuda, no es suficiente", manifestó.

Lady Drag alentó a los jóvenes a salir a las calles a luchar, ya que según él, no es una opción esconderse o huir del país como muchos piensan. "Hay que luchar no por el presente, sino por el futuro, no por nosotros, sino por sus hijos y los hijos de sus hijos", agregó.

Durante la manifestación que se dirigió hacia la Asamblea Legislativa con el objetivo de presentar una propuesta para derogar la Ley Bitcóin, al joven se le vio activamente hablando por altoparlantes que acompañaban la marcha.

"Hay que salir a las calles, porque esta misma generación es la que le dio el poder a este presidente que tenemos. Hay que salir sin miedo, porque la opción no es escondernos", recalcó el joven.

El Salvador | "Generación cobarde, salga a exigir sus derechos", es la consigna con la que Lady Drag se ha unido a la concentración contra la bitcoinización de la economía salvadoreña, en la Plaza Salvador del Mundo. Foto LPG/Julio Umaña. pic.twitter.com/tTGHqbGGsW — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) September 7, 2021

Un Drag Queen es conocido cuando un hombre se viste con las atribuciones propias de una mujer, exagerando mucho el rol de género femenino y con cierto talento artístico y cómico.