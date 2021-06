"Estamos comprando a ciegas": centros escolares desconocen a quién están comprando paquetes escolares

Directores de centros escolares y gremiales de docentes denunciaron el sistema de compra de útiles escolares, uniformes y zapatos que ha implementado el Ministerio de Educación (MINED), desde que Nayib Bukele asumió la presidencia, y que los obliga a adquirir estos productos y firmar contratos sin saber quién es el proveedor.

Antes de 2019, los directores de los centros escolares y los encargados de compras de estas instituciones asistían a ferias para escoger a sus proveedores. Ahora "estamos comprando a ciegas", denunció Idalia Zúniga, directora del Centro Escolar República del Perú y secretaria general del Frente Salvadoreño Magisterial (FSM), un movimiento sindical que ha liderado en la lucha por la contratación de docentes interinos en plazas regulares.

Los encargados de compras son padres y madres de familias, miembros de los Consejos Directivos Escolares (CDE) y los directores. En lugar de las ferias, los llaman a una oficina donde los agentes informáticos del MINED les piden escoger un número entre tres, afirmó la secretaria del FSM.

"Antes, los CDE eran los encargados de comprar, los directores junto con los encargados de compras y los tesoreros íbamos a contratar. Ahora no. Ahora solo la persona de compras se reúne con la gente que está manejando el sistema de las computadoras y ellos, los informáticos, le preguntan si quieren contratar al proveedor 1, al 2 o al 3, pero no le dicen los nombres de esos proveedores; aunque se pregunte, no nos dan los nombres. No sabemos a quién estamos contratando. No tenemos idea de si estos proveedores están autorizados o qué", señaló Zúniga.

Los técnicos de informática del MINED tienen los listados de proveedores porque están a cargo de hacer los contratos y digitalizarlos, luego de que los encargados de compras escogen el número.

"Esto está pasando desde que asumió Bukele. Antes, los CDE escogían a tres proveedores y de entre ellos optaban por uno y tenían que justificar su decisión final ante los técnicos de informática, que son los que hacen los contratos. Antes, había transparencia. Hoy no sabemos ni a quién estamos contratando", agregó.

El secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), Daniel Rodríguez, confirmó los señalamientos de Zúniga y recordó que la organización ha denunciado esta situación desde 2019.

Cuadernos, lápices y colores son parte de los paquetes de útiles escolares.

A juicio del SIMEDUCO, el nuevo sistema de contratación riñe con la Ley de Compras y Adquisiciones Públicas (LACAP), porque ellos tienen derecho a saber a quién le están entregando dinero público y no descartan que este nuevo sistema esté beneficiando a empresarios cercanos al gobierno. "Nosotros denunciamos desde el inicio que puede haber corrupción. Por ejemplo, en mi centro escolar apareció el año pasado una persona que hablaba diferente, no era el mismo español que hablamos nosotros, era una persona que venía del extranjero o una persona extranjera radicada aquí. Entonces, nosotros sí creemos que están beneficiando a la empresa privada que son amigos y allegados del presidente (Bukele) y de la ministra (Carla Hananía de Varela). Entonces, están haciendo lo mismo, pero peor", apuntó el líder sindical.

El MINED cambió la forma de adquisición de los paquetes escolares luego de que Hananía de Varela acusara a los CDE de hacer contratos amañados. En octubre de 2019, la funcionaria habló de "malversación" en el programa insignia del FMLN y presentó varios avisos ante la Fiscalía General de la República.

"Ella nos acusó a los directores, en 2019, de que teníamos acuerdos debajo de la mesa con los proveedores, pero acusó a los más de 5,000 directores; y cuando le pedimos que presentara las pruebas ante la Fiscalía, ante las autoridades competentes, solo apareció con 38 denuncias, que no son significativas con la cantidad de centros escolares", dijo Rodríguez.

"Y ni siquiera fueron demandas bien puestas con pruebas y todo, solo fueron avisos. Pero con esa excusa ella ha tomado atribuciones que no le competen. Ella usurpó el derecho y la responsabilidad que tienen los organismos de administración escolar, los CDE", añadió.

Zúniga insistió en la opacidad de este mecanismo. "¿A quiénes estamos contratando? No sabemos. Ellos dicen que lo están haciendo así porque los directores pedían sobornos a los proveedores, pero, si así fuera, lo que deberían haber hecho es hacer públicos esos casos y sancionar, no obligarnos a contratar a ciegas", dijo.

LA PRENSA GRÁFICA buscó al MINED para hablar sobre los cuestionamientos del nuevo sistema de compras, a través de su oficina de comunicaciones, pero al cierre de esta nota no había una respuesta. Para los paquetes escolares de 2021, el ministerio tiene un presupuesto de $73.5 millones, que incluye dos uniformes, un par de zapatos y un paquete de útiles escolares.